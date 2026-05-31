En su primer discurso tras quedar en segundo lugar de la primera vuelta electoral, Iván Cepeda fue tajante y se sumó a la teoría, sin prueba alguna, de Gustavo Petro sobre supuestas inconsistencias en las elecciones de hoy.

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“Hay un desfase de 800.000 votos que queremos verificar en torno al censo electoral. Queremos que eso se aclare. Existe información sobre un número de mesas que estamos verificando en las que se han presentado votaciones atípicas”, sentenció Cepeda.

Añadió que no buscan excusas para desconocer resultados y que intentarán contar todos los votos en todas las mesas del país.

“No nos estamos inventando excusas para no reconocer resultados. Estamos pidiendo, en democracia, que las comisiones escrutadoras hagan su trabajo y sepamos cuántos fueron, hasta el último, los votos que tuvimos en el país hoy”, apuntó Cepeda.

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Asimismo, dejó fuertes palabras contra Abelardo de la Espriella, su rival en la segunda vuelta del 21 de junio.

“Me gustaría una auditoría seria sobre la campaña de Abelardo de la Espriella, sus inversiones en redes sociales y las denuncias de compra de votos. […] Es un abogado de narcotraficantes y estafadores”, agregó Cepeda.

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