La vida personal del senador y candidato presidencial Iván Cepeda volvió a despertar interés en medio de la carrera por la Casa de Nariño, especialmente por su paso a la segunda vuelta presidencial en las elecciones de este 31 de mayo de 2026.

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Aunque Cepeda es una de las figuras más reconocidas de la izquierda colombiana, su entorno familiar permaneció alejado de escándalos y apariciones mediáticas.

Su compañera sentimental es Pilar Rueda, quien construyó su trayectoria en temas relacionados con derechos humanos, justicia de género y atención a víctimas del conflicto armado.

Rueda, que está a un paso de convertirse en primera dama de Colombia, es antropóloga de la Universidad Nacional y cuenta con una maestría en Estudios Internacionales de Conflicto y Paz con énfasis en Derechos Humanos, Justicia y Género de la Universidad de Notre Dame.

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Esposa de Iván Cepeda trabaja actualmente para la JEP

Además, desde 2018 trabaja en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como asesora en la Unidad de Investigación y Acusación. Uno de los episodios más visibles de su carrera ocurrió durante el proceso de paz con las Farc, cuando participó en la construcción del enfoque de género incluido en los acuerdos negociados en La Habana.

Desde entonces, mantuvo un perfil técnico y académico, lejos de debates políticos públicos. Sin embargo, en medio de las elecciones presidenciales de 2026, muchos colombianos también comenzaron a preguntarse por la familia del candidato del Pacto Histórico.

(Vea también: Primera reacción de Abelardo de la Espriella con aviso a Cepeda: “En 21 días”)

¿Iván Cepeda y Pilar Rueda tienen una hija?

Según explicó el propio senador Cepeda en una entrevista con Daniel Coronell, aseguró que no tiene hijos biológicos, pero su pareja sí tiene una hija llamada Lucía.

“Mi familia está compuesta por mi esposa, Pilar Rueda, y la hija de ella, Lucía”, expresó el candidato al referirse a su núcleo familiar y al respaldo que recibió durante su proceso político.

La pareja mantuvo una relación marcada por la reserva y la distancia de la exposición mediática. Incluso durante la campaña presidencial, Pilar Rueda apareció en pocas ocasiones junto al candidato, manteniendo el perfil bajo que caracterizó gran parte de su carrera profesional.

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