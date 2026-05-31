Tras consolidarse el escrutinio que lo dejó en el primer lugar de la contienda de este domingo 31 de mayo, el candidato presidencial Abelardo De la Espriella se pronunció de manera oficial. Con un discurso cargado de vehemencia y con la mira puesta en lo que será la contienda definitiva contra el izquierdista Iván Cepeda, el abogado y líder político dio su declaración de victoria.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, en el que se le ve vistiendo la camiseta de la Selección Colombia y rodeado por su esposa e hijos, De la Espriella no ocultó su emoción y lanzó un fuerte mensaje de cara a las tres semanas de campaña que se avecinan en este 2026.

El aspirante, quien obtuvo el 43,62 % de los apoyos en el preconteo oficial de la Registraduría, centró sus palabras en el millonario caudal de votos que logró movilizar a nivel nacional e internacional para asegurar el tiquete al balotaje.

¡Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo! Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido. ¡En 21 días haremos historia! Los espero en el cubo de cristal del Malecón del Río, para celebrar juntos esta victoria. Hoy más… pic.twitter.com/wf7ANOusVZ — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 31, 2026

En su intervención, De la Espriella sacó pecho por el origen de su fuerza electoral y lanzó un duro dardo al Gobierno actual: “Esta es la victoria de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, de los que nunca hemos hecho politiquería, contra los que siempre han vivido de ella y hacen parte del régimen de Gustavo Petro”, sentenció el abogado, cuyo video de campaña cierra mostrando su fórmula vicepresidencial junto a José Manuel Restrepo.

De la Espriella aprovechó el pronunciamiento para convocar de manera inmediata a su militancia y simpatizantes a un evento público masivo para festejar el triunfo de la jornada de este domingo.

El escenario elegido para el festejo de los resultados de la primera vuelta será la capital del Atlántico, una de las zonas clave para su estrategia de campaña: “Los espero a las 6:30 p. m. en el cubo de cristal del Malecón del Río, en Barranquilla, para dirigirme al país. Hoy más que nunca estamos firmes por la patria”, concluyó el candidato en medio de las arengas de su familia.

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