Una de las grandes perdedoras de la jornada de elecciones es Claudia López, quien aspiraba a llegar a la segunda vuelta y ahora no ha alcanzado el umbral para la reposición de votos. Con el 99,62 % de votos, Claudia López apenas alcanzó el 0,95 %, 225.071 votos.

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La exalcaldesa apenas superó a Santiago Botero, quien un día antes de las elecciones se vio envuelto en un escándalo de violencia intrafamiliar. ‘El candidato del balín’ obtuvo 205.881, apenas 19.000 votos menos que Claudia López.

El resultado también contrastó con las expectativas que existían alrededor de López, quien llegó a la campaña con una amplia trayectoria política como exsenadora, excandidata vicepresidencial y exalcaldesa de Bogotá. Pese a su reconocimiento nacional, no logró consolidar una votación que la acercara a los candidatos más fuertes de la contienda.

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Con estos números, la aspirante cerró su participación en la primera vuelta presidencial con un balance complejo: logró superar a varios competidores de menor estructura política, pero terminó siendo superada por el voto en blanco y muy lejos de los más de 10 millones de votos que obtuvieron los candidatos que disputarán la Presidencia en la segunda vuelta.

¿Claudia López alcanzó los votos para la reposición?

La ley establece que deben alcanzar al menos el 4 % de los votos válidos depositados para tener derecho a este mecanismo de financiación estatal, mediante el cual el Estado les devuelve parte de los gastos de campaña. Quienes no superen ese umbral pierden el derecho a recibir esos recursos. Por este motivo, Claudia López no recibirá la reposición de votos, pues no llegó al 1 %.

Además, para la primera vuelta presidencial de 2026, el valor fijado por el Consejo Nacional Electoral fue de 8.613 pesos por cada voto válido, aunque solo para quienes cumplan los requisitos legales y presenten debidamente sus cuentas de campaña.

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