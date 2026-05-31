La candidata presidencial Paloma Valencia dio uno de los anuncios políticos más relevantes de la jornada electoral al confirmar públicamente su respaldo a Abelardo de la Espriella tras conocerse los resultados preliminares de las elecciones presidenciales.

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Durante su discurso ante seguidores y medios de comunicación, Valencia sorprendió al revelar cuál será su posición política en esta nueva etapa del proceso electoral.

Paloma Valencia fija posición tras los resultados

El pronunciamiento se produjo luego de que los resultados preliminares la ubicaran en la tercera posición de la contienda presidencial, dejando por fuera sus aspiraciones de alcanzar la Presidencia.

La declaración representa uno de los primeros movimientos políticos de peso tras la jornada electoral y podría tener repercusiones en la redistribución de apoyos de cara a la nueva etapa del proceso.

Abelardo de la Espriella recibe respaldo clave

El apoyo de Paloma Valencia llega en un momento decisivo, cuando las fuerzas políticas comienzan a definir alianzas y posturas frente al escenario que dejan las urnas.

Aunque la candidata no entregó mayores detalles sobre los alcances de ese respaldo, su mensaje dejó clara la intención de acompañar la candidatura de Abelardo de la Espriella.

La intervención provocó reacciones inmediatas entre seguidores de ambos sectores políticos y promete convertirse en uno de los temas más comentados de la jornada.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.