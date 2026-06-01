La baraja de apoyos políticos se mueve con fuerza a menos de 24 horas de conocerse los resultados que dejaron a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la disputa definitiva por la Presidencia de la República. El ajedrez de la derecha sumó una pieza de altísimo valor electoral luego de que la senadora María Fernanda Cabal hiciera oficial su respaldo a la candidatura de ‘el Tigre’ para la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

Sigue a PULZO en Discover

Cabal, quien se había distanciado de Paloma Valencia tras el desenlace de la encuesta interpartidista de su colectividad, aprovechó la “quemada” de su compañera de bancada para salir públicamente a respaldar la propuesta de orden y convocar a sus bases.

(Vea también: Gustavo Petro intervino en la campaña y lanzó gravísimas acusaciones contra De la Espriella)

A través de sus redes oficiales, la congresista felicitó al abogado barranquillero por el triunfo en primera vuelta y dejó claro que su principal bandera en este balotaje será evitar la continuidad del proyecto político del actual Gobierno Nacional.

Lee También

“Felicitaciones, Abelardo de la Espriella. Vamos firmes por la patria en segunda vuelta. El país a votar para derrotar a Petro y su camarada Cepeda. No nos podemos equivocar”, sentenció la senadora de la derecha radical en su cuenta de X.

Felicitaciones @ABDELAESPRIELLA vamos firmes por la patria en segunda vuelta. El país a votar para derrotar a Petro y su camarada Cepeda. No nos podemos equivocar. — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 31, 2026

La movida de Cabal no solo busca impulsar la campaña de ‘Firme Por La Patria’, sino también consolidar su propio liderazgo con miras al futuro de la oposición, tras las fuertes fisuras internas que dejó el mecanismo de selección presidencial en el Centro Democrático

La adhesión de la congresista no es un asunto menor para las cuentas de De la Espriella en la segunda vuelta. El respaldo de Cabal viene acompañado de una de las maquinarias de opinión y votos más disciplinadas y robustas de la política nacional contemporánea.

Revisando los datos reales y oficiales de la Registraduría Nacional, María Fernanda Cabal se consolidó en las elecciones legislativas de 2022 como la mujer más votada al Senado en todo el país, alcanzando la impresionante cifra de 196.865 votos por la lista del Centro Democrático. En dicha jornada, la parlamentaria solo fue superada dentro de su partido por Miguel Uribe Turbay, lo que demuestra el enorme peso electoral que ahora sumará a los más de 10 millones de sufragios que ya tiene en el bolsillo De la Espriella.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: