María Fernanda Cabal está a pocos meses de dejar su curul y empezar una nueva faceta en su vida. La exprecandidata presidencial dejará el Centro Democrático cuando acabe la actual legislatura en el Senado y empezará un nuevo camino político con el que aspira a, por lo menos, ser candidata a la presidencia en las próximas elecciones.

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Mientras eso sucede, Cabal está en Estados Unidos haciendo una nueva gira internacional. Ella ha estado en varias entrevistas y espacios hablando sobre Colombia y su visión sobre la derecha en el país.

Eso lo ha alternado con su nueva estrategia en redes sociales que está dando de qué hablar. María Fernanda Cabal, hace unos meses, se hizo algunos procedimientos estéticos que provocaron algunos cambios muy visibles en su rostro que le elogian constantemente. De hecho, ahora que está en Estados Unidos, ha aprovechado para sacar su faceta de ‘influencer’ y hacer videos de su rutina de skincare.

Sus fotos y videos han sido muy comentados en su cuenta de Instagram y, la gran mayoría, son mensajes positivos de las personas que la siguen y elogian su nuevo físico y la imagen que está proyectando en redes sociales.

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Estas son algunas de las fotos y videos que están dando de qué hablar:

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