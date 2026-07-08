Omar Bula Escobar, designado como canciller del gobierno de Abelardo de la Espriella, lanzó una fuerte crítica a la manera en la que, según él, se han conformado algunas representaciones diplomáticas de Colombia durante los últimos años. En una entrevista con Semana, aseguró que el dominio del inglés debe ser un requisito básico para quienes representen al país en el exterior y prometió privilegiar el mérito sobre las recomendaciones políticas.

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El futuro ministro de Relaciones Exteriores afirmó que la experiencia, la formación y el manejo de idiomas serán determinantes para integrar el cuerpo diplomático de la próxima administración.

La frase sobre el inglés del nuevo canciller

Durante la conversación, Bula Escobar fue enfático al hablar de los requisitos que, a su juicio, deben cumplir los embajadores y funcionarios diplomáticos.

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“Tienen que tener la capacidad, la formación, los idiomas… mínimo el inglés. Es que el inglés ya no es una opción. El no saber el inglés hoy equivale casi al analfabetismo en el ámbito internacional. Mínimo, pero mínimo [se debe saber inglés]. Y buen inglés, no Open English first level”, expresó.

La afirmación cobra relevancia porque llega después de la polémica que rodeó a Rosa Villavicencio, quien fue cuestionada por no hablar inglés al asumir la Cancillería.

El designado canciller sostuvo que quienes ocupen estos cargos también deberán demostrar experiencia profesional y, si es necesario, recibir capacitación en áreas como la ciberdiplomacia y la diplomacia económica y comercial.

Nuevo canciller cuestionó los nombramientos por razones políticas

Bula Escobar aseguró que la política exterior no puede convertirse en un espacio para repartir cargos entre personas cercanas al gobierno de turno.

Según explicó, durante su paso por organismos internacionales observó cómo Colombia llegó a cambiar de embajadores en repetidas ocasiones en poco tiempo, una situación que, dijo, afectaba la imagen del país.

“Eran favores políticos”, afirmó al recordar esos episodios.

Así pues, el canciller designado aseguró que la línea del próximo Gobierno será fortalecer la carrera diplomática y priorizar la idoneidad de los funcionarios.

“Esto es austeridad, profesionalismo y dedicación a la carrera diplomática y al servicio público. Esa es la línea determinante. Esto no va a cambiar. Es una promesa solemne que hago y el gobierno de Abelardo de la Espriella también“, concluyó.

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