El panorama de la transición presidencial en Colombia volvió a agitarse de forma drástica. El excanciller Álvaro Leyva Durán publicó una nueva y demoledora carta abierta, con fecha del lunes 6 de julio de 2026, en la que lanzó un duro ataque contra el presidente Gustavo Petro. En este cuarto documento dirigido al mandatario, Leyva aseguró que el jefe de Estado sigue sin aceptar plenamente el resultado de las elecciones presidenciales y lo acusó de adelantar maniobras opacas para afectar y entorpecer el proceso de transición hacia el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella Otero.

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Según denunció el exministro de Relaciones Exteriores, la muestra más clara de lo que denomina “Petro en estado puro” se está ejecutando directamente en los pasillos de la Cancillería. Leyva reveló que el pasado 25 de junio, ese ministerio realizó al menos 139 nombramientos “de un plumazo”:

Fichas políticas: El excanciller afirmó que, si bien la carrera diplomática tiene rotaciones naturales, la mayoría de estas designaciones corresponden a fichas del presidente saliente en una operación de “dañina infiltración”.

Impacto fiscal: Estas movidas obligarán al Estado a desembolsar millonarias “primas de instalación” para los nuevos funcionarios, lo que Leyva califica como una utilización indebida del presupuesto público.

Para ilustrar la gravedad de la situación, el documento arraza un paralelo histórico con las elecciones estadounidenses de 1800, cuando el mandatario saliente John Adams realizó los conocidos midnight appointments (nombramientos de medianoche) para mantener su influencia política frente al electo Thomas Jefferson, lo que derivó en el famoso caso judicial Marbury vs Madison. De acuerdo con Leyva, Petro actúa bajo la premisa de que su poder no tiene límites, ignorando las solicitudes del nuevo gobierno y desconociendo la voluntad de casi 13 millones de sufragantes.

La misiva consignada en el archivo sube dramáticamente de tono al abordar el comportamiento de Petro en el exterior y el supuesto daño provocado a la majestad presidencial. El excanciller acusó directamente al mandatario de “perderse en antros de mala muerte en París”, “pisotear la majestad presidencial incumpliendo citas oficiales por estar enguayabado” y “entregarse al vicio en los burdeles de Lisboa”.

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Ante lo que llama “artimañas opacas de un presidente desprestigiado en retirada”, Leyva anunció que ya está tomando medidas internacionales drásticas:

“Por lo anterior me permito informarle que de esta carta estoy remitiendo copias al cuerpo diplomático acreditado en Colombia, a mandatarios de múltiples países con quienes tengo las mejores relaciones personales y a algunos congresistas americanos amigos que desde hace rato toman nota de sus jugarretas dolosas y sus desmanes al frente del poder”.

Incluso, en el folio HMiiTddXEAAf273.jpg advirtió que la comunidad internacional podría reaccionar retirando visas o incluyendo en la Lista Clinton a las personas que se presten para estas irregularidades administrativas con el gobierno saliente.

Frente a lo que cataloga como una clara “desviación de poder” e inconstitucionalidad según la Sentencia SU-585/17 de la Corte Constitucional, Leyva convocó formalmente la intervención inmediata de tres organismos del Estado y de la propia ciudadanía:

Procuraduría y Contraloría: Para revisar de manera urgente y en tiempo real los nuevos nombramientos y frenar el apetito burocrático de última hora.

Fiscalía General de la Nación: Advirtió que usar las facultades de nominación para limitar el ejercicio del mandato conferido a De La Espriella podría constituir delitos investigables penalmente, tanto para los nominadores como para los recién posesionados.

Acción ciudadana: Rechazó la “desobediencia civil” promovida por los sectores derrotados, e instó a los votantes a interponer acciones de tutela y demandas de nulidad con solicitudes de suspensión provisional de los nombramientos. Leyva recordó que él mismo, junto a Álvaro Gómez Hurtado, redactó la Constitución de 1991 e instituyó la tutela como herramienta para evitar que el poder abusara de los ciudadanos.

El documento, cerrado con la firma del exministro, concluye con una severa advertencia final para que el presidente saliente acepte la realidad institucional del país: “Gustavo Petro, serénese. Salga de su estado de negación. El Presidente de Colombia se llama Abelardo De La Espriella Otero. Así que haga las maletas, de pronto incluso para un largo viaje… Usted es pasado y su futuro pinta mal. Muy mal”.

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