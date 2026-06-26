Un señalamiento enloda recientemente a la Cancillería y evidenciaría la contratación desmedida en el Gobierno Petro, luego de que señalaran que hubo 139 nuevos nombramientos en esa Cancillería tan solo en un día.

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Según el reporte que hizo un empresario en redes, estas movidas en masa se dieron en pasado jueves 25 de junio, en las que el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo para cargos diplomáticos tanto en Colombia como el exterior.

La incertidumbre sobre esta situación se da porque pone en tela de juicio cómo se está contratando en el Gobierno y cómo será en este último periodo de Gustavo Petro como presidente, quien estará en el poder durante más de un mes.

Además, estos contratos se dan justo cuando se concluyó la ley de garantías, que no permite contrataciones en el sector público (salvo ciertas salvedades) durante la época electoral. Con la conclusión de la segunda vuelta el 21 de junio, que dio como ganador a Abelardo de la Espriella, de posturas contrarias al ejecutivo actual, en el Gobierno estarían volviendo a abrir la llave para más nombramientos.

Frente a tal situación han pedido que la Procuraduría General de la Nación investigue.

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