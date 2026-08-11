Por: El Espectador

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La Universidad Nacional de Colombia ha protagonizado recientes titulares tras la publicación de cifras sobre la deserción estudiantil, un fenómeno que preocupa a la comunidad académica. Según información suministrada por El Espectador, cerca de uno de cada cuatro estudiantes abandona sus estudios antes de finalizar el octavo semestre, lo que equivale aproximadamente al 24,7 % de la matrícula registrada entre 2018 y 2022. El estudio se fundamenta en datos extraídos del Sistema de Información Académica de la propia institución, lo que respalda la veracidad de las cifras presentadas.

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La universidad, considerada una de las entidades educativas más importantes del país, enfrenta este desafío en medio de situaciones complejas que atraviesa actualmente la educación superior pública en Colombia. De acuerdo con El Espectador, entre los motivos más frecuentes para dejar de estudiar figuran problemas económicos, dificultades familiares y el bajo rendimiento académico. Sin embargo, los datos que maneja la universidad también permiten identificar matices particulares, como la incidencia de barreras emocionales y la falta de acompañamiento en los procesos de adaptación durante los primeros semestres, un periodo clave que determina la continuidad o el abandono universitario.

Al analizar el comportamiento de las facultades, el artículo evidencia que los programas de ingeniería presentan una tasa de deserción notablemente superior a la de carreras como derecho o medicina. Las razones obedecen no solo a la complejidad académica, sino también a la percepción de los estudiantes sobre su futuro profesional y las oportunidades de inserción laboral. En contraste, facultades como ciencias económicas y administración reportaron tasas más bajas, lo que, según El Espectador, podría asociarse a la existencia de redes de apoyo interno y a programas institucionales de tutoría.

La rectoría, por su parte, ha manifestado su intención de reforzar los programas de bienestar universitario y de acompañamiento psicosocial, a fin de reducir este fenómeno. Entre las estrategias planteadas se incluyen mayores ayudas económicas, tutorías personalizadas y campañas de prevención focalizadas en los primeros semestres. Así, la universidad busca no solo detener el avance de la deserción, sino también identificar los factores estructurales que la propician y promover políticas que fomenten la permanencia estudiantil, como lo resalta el informe de El Espectador.

¿Por qué la tasa de deserción en la Universidad Nacional de Colombia es tan alta?

De acuerdo con información publicada por El Espectador, la tasa de deserción elevada se debe principalmente a dificultades económicas, familiares y académicas de los estudiantes. El impacto de problemas emocionales y la falta de acompañamiento en los primeros semestres también juega un papel importante en la decisión de los jóvenes de dejar la universidad antes de finalizar el octavo semestre.

¿Qué medidas está tomando la Universidad Nacional de Colombia para reducir la deserción estudiantil?

Según El Espectador, la Universidad Nacional ha implementado estrategias como el fortalecimiento de programas de bienestar universitario, la ampliación de ayudas económicas, la oferta de tutorías personalizadas y el desarrollo de campañas de prevención dedicadas especialmente a los estudiantes que inician su formación, con el objetivo de fomentar la permanencia y atacar las causas estructurales de la deserción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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