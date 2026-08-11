Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Un nuevo temblor sacudió el departamento de Chocó este martes 11 de agosto, en medio de un periodo de inestabilidad sísmica tras el terremoto de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que a las 10:43 de la mañana ocurrió un movimiento telúrico de magnitud 3,8, cuyo epicentro fue el municipio de San José del Palmar, el mismo lugar donde el pasado lunes se presentó un sismo de magnitud 7,4.

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Según el SGC, la profundidad de este nuevo evento fue de aproximadamente 99 kilómetros. Residentes de la región manifestaron haber sentido el temblor con fuerza en distintos puntos del Chocó, sumándose a las múltiples réplicas que se continúan registrando aún después del potente terremoto original. Las autoridades mantienen la vigilancia sobre estos movimientos, ya que la actividad sísmica persiste desde el inicio de la emergencia.

El terremoto del 10 de agosto, con magnitud 7,4, ha sido catalogado por el SGC como el evento sísmico de mayor magnitud en Colombia durante el siglo XXI. Este sismo, ocurrido también en San José del Palmar, desencadenó una serie de réplicas. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, después de un terremoto tan fuerte es común que se presenten más movimientos sísmicos durante las horas o días siguientes. Entre la mañana del martes se reportaron varios sismos en la zona, incluso un nuevo movimiento de magnitud 3,0 en menos de una hora.

La persistencia de la actividad sísmica ha mantenido en alerta a las autoridades y a los organismos de emergencia, especialmente en los departamentos de Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca, los más afectados por el terremoto inicial. El SGC enfatizó que, aunque se presenten réplicas, no es posible predecir cuándo ocurrirá un próximo terremoto. Por esta razón, recomendó a la población mantenerse informada únicamente con los reportes oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo, para evitar la propagación de información errónea y tomar decisiones acertadas ante posibles nuevas emergencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se producen réplicas después de un terremoto de gran magnitud en Colombia?

Las réplicas se producen como consecuencia del reajuste de las placas tectónicas tras un sismo fuerte. Según el Servicio Geológico Colombiano, estos movimientos telúricos más pequeños suelen ocurrir en las horas o días posteriores al terremoto principal mientras la corteza terrestre recupera su estabilidad.

¿Qué recomendaciones da el Servicio Geológico Colombiano ante continuas réplicas sísmicas?

El Servicio Geológico Colombiano recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta únicamente a los reportes oficiales y seguir las instrucciones de los organismos de gestión del riesgo. Además, insiste en que la ocurrencia de réplicas no permite predecir futuros terremotos, por lo que es fundamental evitar rumores y estar preparados para actuar en caso de emergencia.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.