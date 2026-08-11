La operación aérea en Colombia comienza a recuperar la normalidad después del fuerte terremoto que sacudió al país el lunes 10 de agosto. La Aeronáutica Civil informó este martes 11 de agosto que varios aeropuertos ya retomaron sus vuelos comerciales, mientras otras terminales permanecen con restricciones debido a daños en su infraestructura, condiciones ambientales o a las necesidades de atención de la emergencia.

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De acuerdo con la actualización entregada por la entidad, las inspecciones en los aeropuertos se han concentrado en verificar las condiciones de las instalaciones y garantizar la seguridad de los pasajeros antes de permitir el regreso de las operaciones.

Aeropuertos que ya retomaron operaciones

Las terminales de Cali, Quibdó, Armenia, Buenaventura y Manizales ya cuentan nuevamente con operación comercial, aunque algunas trabajan bajo condiciones especiales mientras avanzan las labores de revisión y reparación.

En algunos casos se establecieron ajustes temporales para mantener el servicio. Las operaciones pueden desarrollarse bajo modalidades controladas o no controladas, dependiendo de las condiciones de cada aeropuerto.

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La recuperación de estos aeropuertos representa un paso importante para restablecer la conectividad aérea de las regiones que resultaron afectadas por el terremoto, especialmente en el occidente y el Eje Cafetero.

#Actualización l Informamos sobre el estado actual de aeropuertos en Colombia: pic.twitter.com/AFrV9xM2hC — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) August 11, 2026

Pereira, Cartago y Popayán continúan con restricciones

Sin embargo, la situación todavía no está completamente normalizada. La Aerocivil mantiene restricciones para la operación comercial en los aeropuertos de Pereira y Cartago, mientras que Popayán también presenta limitaciones.

En Pereira, las condiciones de la pista obligan a mantener restricciones mientras se verifica que la infraestructura pueda garantizar una operación segura. En Cartago también continúan las medidas preventivas.

En el caso de Popayán, la situación está relacionada, además, con la presencia de ceniza volcánica asociada a la actividad del volcán Puracé, condición que llevó a suspender las operaciones aéreas en esa terminal.

La Aerocivil también señaló que algunas decisiones responden a las prioridades humanitarias derivadas de la emergencia, por lo que la recuperación de los vuelos no depende únicamente del estado físico de las terminales.

El espacio aéreo nacional continúa conectado

A pesar de las dificultades en algunas terminales, la conectividad del espacio aéreo nacional se mantiene operativa. Esto permite que las rutas entre las diferentes regiones del país continúen funcionando mientras se restablecen de manera progresiva los aeropuertos que permanecen bajo restricciones.

La prioridad de las autoridades sigue siendo garantizar que cada terminal pueda volver a operar comercialmente sin comprometer la seguridad de pasajeros, trabajadores y tripulaciones.

Así, a poco más de un día del terremoto, el panorama aeroportuario muestra una recuperación gradual, con cinco terminales que ya retomaron vuelos comerciales y otras que deberán esperar mientras continúan las inspecciones y se atienden las condiciones particulares de cada aeropuerto.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.