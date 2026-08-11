Por: Noticiero 90 minutos

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Ante la emergencia generada por el sismo del 10 de agosto en Santiago de Cali, la Secretaría de Salud Pública Distrital ha movilizado equipos médicos y asistenciales hacia diferentes áreas de la ciudad con el propósito de atender a los afectados. De acuerdo con información oficial, uno de los principales puntos de atención fue instalado en el Polideportivo Diamante de Béisbol, una zona que resultó cercana a las afectaciones más graves ocasionadas por el colapso de una edificación.

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Según la subsecretaria de Prestación de Servicios de la Secretaría de Salud Distrital, Yanet Vélez Jaramillo, la estrategia se puso en marcha desde el día previo a la instalación formal del puesto de atención. Vélez detalló que equipos médicos comenzaron a hacer un censo y un proceso de triaje, es decir, una clasificación rápida para identificar a quienes necesitan atención médica inmediata. Así se determina si los casos pueden ser resueltos en el primer nivel de atención —que corresponde a consultas básicas y atenciones no críticas— o si deben remitir a los pacientes a instituciones hospitalarias con mayor capacidad.

En este centro temporal ubicado en el Diamante de Béisbol, se dispuso una carpa dotada de personal profesional, entre ellos médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería. El objetivo principal, de acuerdo con lo expresado por Vélez, es brindar apoyo directo a la comunidad y ofrecer atención en un punto considerado crítico por su nivel de afectación. Los equipos de la Secretaría de Salud permanecen en contacto permanente con las familias y coordinan la atención mientras avanzan las labores de rescate y respuesta a la emergencia en la ciudad, según lo documentado por las autoridades distritales.

Un aspecto relevante destacado por la subsecretaria apunta a la universalidad del servicio: en este momento de crisis, cualquier persona que requiera atención será atendida, independiente de su afiliación al sistema de salud. La funcionaria recalcó que “no importa en este momento afiliación al sistema de salud. Estamos totalmente garantizando en este punto la atención”.

Además del puesto en el polideportivo, la Secretaría mantiene cuadrillas en otros puntos estratégicos y acompaña a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) perjudicadas por el evento, con el propósito de asegurar atención oportuna a la población y respaldar de manera integral a las familias durante la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo realiza la Secretaría de Salud de Cali el triaje y atención tras el sismo?

De acuerdo con la Secretaría de Salud Pública Distrital, el proceso inicia con un censo de las personas afectadas, seguido de una etapa de triaje, en la cual profesionales de la salud clasifican a los pacientes según la urgencia de la atención requerida. Así se determina si pueden ser atendidos en el primer nivel o si deben ser remitidos a instituciones hospitalarias especializadas.

¿Qué significa primer nivel de atención en salud durante una emergencia como un sismo?

El primer nivel de atención corresponde a la atención básica y primaria en salud, que incluye consultas, curaciones y atenciones no críticas. En el contexto de la emergencia, la Secretaría utiliza este nivel para tratar casos menos graves en el sitio, mientras que los casos más complejos se derivan a hospitales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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