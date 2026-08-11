Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Un terremoto golpeó la ciudad de Pereira este lunes 10 de agosto y, de acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, hasta el momento ha dejado un saldo de 66 personas fallecidas, 11 desaparecidas, seis heridas y 53 atrapadas, además del colapso de 58 estructuras. Los datos fueron recogidos mientras avanzan las tareas de atención de la emergencia por los organismos de socorro, que están concentrados en la búsqueda y rescate de víctimas entre los escombros y en el apoyo a quienes resultaron afectados.

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Ante la complejidad de la situación y el número de víctimas estimado, las autoridades de Pereira han implementado respuestas extraordinarias. El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, anunció la activación de dos equipos especiales de criminalística: uno proveniente del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía y otro de la Sijín (Seccional de Investigación Judicial). La misión de estos equipos es adelantar de manera ágil el levantamiento de los cuerpos e iniciar su traslado al edificio de Medicina Legal en la ciudad. Esta coordinación resulta fundamental para agilizar los procesos forenses y poder dar respuesta a los familiares de las víctimas sobre el paradero y la identificación de sus seres queridos.

Sin embargo, el director de Medicina Legal advirtió sobre las dificultades logísticas ante la emergencia. Tras realizar una evaluación sobre la capacidad de almacenamiento de cuerpos en Pereira, se identificó el riesgo de que las instalaciones existentes colapsen dada la cantidad de fallecidos previstos. Por esta razón, las autoridades analizan opciones adicionales, entre ellas el empleo de las instalaciones del Batallón San Mateo en la ciudad, para acoger temporalmente a las víctimas fatales mientras se adelantan los trámites necesarios.

El comandante Ochoa también hizo un llamado urgente a la ciudadanía: pidió mantener la calma y abstenerse de protagonizar situaciones que puedan complicar aún más la emergencia, ya que eventuales disturbios podrían desviar la atención de los rescatistas. Mientras continúan los trabajos de búsqueda y rescate, los equipos permanecen desplegados en las calles, asistiendo a las familias desesperadas que buscan conocer la suerte de sus allegados y procurando mantener el orden en medio de la tragedia.

¿Qué protocolos se están usando para levantar los cuerpos tras el terremoto en Pereira?

De acuerdo con el coronel Óscar Ochoa, las labores de levantamiento de cuerpos se apoyan en dos equipos especiales de criminalística: uno del CTI de la Fiscalía y otro de la Sijín. Ambos están encargados de realizar el proceso rápidamente y trasladar los cuerpos a Medicina Legal, siguiendo los procedimientos establecidos para la identificación y almacenamiento en situaciones de emergencia.

¿Qué riesgos existen ante la capacidad de Medicina Legal en Pereira después del terremoto?

Según el director de Medicina Legal, el principal riesgo identificado es el colapso de las instalaciones debido al alto número de víctimas. Por esta razón, se están considerando lugares alternos, como el Batallón San Mateo, para asegurar el adecuado manejo y almacenamiento temporal de los cuerpos mientras avanza la identificación de las víctimas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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