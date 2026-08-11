Por: Blu Radio

Blu Radio es una cadena de radio colombiana, propiedad de Caracol Televisión en donde encontrará las noticias de Colombia y el mundo sobre deportes, actualidad, tecnología, política, fútbol. Visitar sitio

Tras un temblor, el retorno a las viviendas e instalaciones requiere una revisión cuidadosa para verificar si la infraestructura sufrió afectaciones que comprometan la seguridad. De acuerdo con especialistas en ingeniería civil y estructuras, la forma, el grosor y la ubicación de las grietas permiten determinar el nivel de riesgo y la necesidad de llamar a un profesional.

Sigue a PULZO en Discover

El ingeniero civil y profesor de la Universidad Nacional, John Jairo Blandón, en entrevista con Mañanas Blu 10:30, explicó las pautas fundamentales que deben seguir los ciudadanos al ingresar a un inmueble golpeado por un temblor.

(Lea también: ¿Dónde donar para ayudar a los damnificados del terremoto en Colombia? Estos son los puntos y canales oficiales)

Antes de ingresar, se debe evaluar el entorno exterior para descarta caídas de objetos como macetas, plantas o elementos desprendidos en balcones, antepechos y terrazas.

Lee También

Una vez dentro de la vivienda, una primera comprobación práctica consiste en revisar el funcionamiento de puertas y ventanas. Si presentan problemas repentinos para abrir o cerrar, es una señal de que la estructura sufrió movimientos que alteraron su alineación.

Tipos de grietas y niveles de riesgo

El grosor y la dirección de los daños en las paredes definen el impacto en la construcción:

Fisuras superficiales (Riesgo bajo) : marcas muy delgadas y finas, de grosor similar al de un cabello. Afectan únicamente el revoque, el estuco o la pintura, por lo que no representan peligro estructural.



: marcas muy delgadas y finas, de grosor similar al de un cabello. Afectan únicamente el revoque, el estuco o la pintura, por lo que no representan peligro estructural. Grietas verticales (Riesgo bajo a moderado): trazos rectos de arriba abajo originados por retracción o movimientos menores. Requieren monitoreo para verificar si aumentan de tamaño.



trazos rectos de arriba abajo originados por retracción o movimientos menores. Requieren monitoreo para verificar si aumentan de tamaño. Grietas horizontales (Riesgo moderado a alto): indican empujes, deformaciones o deflexión en la parte superior del muro, lo que exige atención técnica.



indican empujes, deformaciones o deflexión en la parte superior del muro, lo que exige atención técnica. Grietas en X o diagonales (Riesgo alto): ubicadas en muros, vigas o columnas, reflejan movimientos estructurales, sobrecarga o asentamientos. Requieren evaluación inmediata por parte de un experto.



ubicadas en muros, vigas o columnas, reflejan movimientos estructurales, sobrecarga o asentamientos. Requieren evaluación inmediata por parte de un experto. Grietas en escalera (Riesgo alto): siguen la línea de unión de los ladrillos o bloques y están asociadas a asentamientos de la estructura.



siguen la línea de unión de los ladrillos o bloques y están asociadas a asentamientos de la estructura. Daños en elementos de concreto (Riesgo muy alto): grietas profundas en columnas o vigas, desprendimiento de concreto, manchas de óxido o acero expuesto exigen una revisión técnica urgente y no habitar el espacio.

(Vea también: “Escuchan voces en escombros”: desgarrador relato en labores de búsqueda en Pereira por terremoto)

¿Cuándo es necesario llamar a un experto?

El profesor Blandón señaló que se debe contactar a los organismos de emergencia o a un ingeniero civil cuando las grietas superen los 2 o 3 milímetros de grosor, presenten forma de X en muros de concreto o afecten directamente columnas y vigas.

En caso de fisuras menores, las autoridades recomiendan guardar la calma y evitar saturar la línea de emergencias 123, reservando este canal para zonas con colapsos o desprendimientos severos. Ante dudas leves, se aconseja tomar fotografías con un elemento de referencia (como una moneda o regla), registrar la fecha y consultar con profesionales de las facultades de ingeniería o administraciones de los edificios antes de reocupar el inmueble.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.