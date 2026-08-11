Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El rector electo de la Universidad del Tolima, Jhon Jairo Méndez, se prepara intensamente para asumir su cargo al frente de la reconocida institución educativa del departamento. Su llegada está programada para el 12 de septiembre, fecha en la que comenzará oficialmente su período como máximo dirigente del alma mater de los tolimenses, según lo informado en recientes comunicados institucionales.

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De acuerdo con la información, Méndez ha venido coordinando mesas de trabajo junto a su equipo de confianza. El objetivo principal de estas reuniones ha sido definir las estrategias y prioridades que orientarán sus primeros pasos en la rectoría. Estas sesiones reflejan el interés del rector electo por estructurar una hoja de ruta clara que impulse la gestión universitaria desde el inicio de su mandato.

En el marco de una de estas jornadas, Jhon Jairo Méndez manifestó con énfasis la importancia de transformar la Universidad del Tolima en una institución con mayor capacidad de impacto social. Según palabras textuales del propio Méndez, “queremos una universidad con más impacto social y tenemos que creérnoslo, porque eso es verdad. Nosotros a eso es a lo que le vamos a apostar, porque tenemos una capacidad de trabajo y de transformación”. Estas declaraciones ponen en evidencia la convicción del rector electo y su equipo frente al reto de fortalecer la proyección social de la universidad.

Además, Méndez expresó la disposición tanto suya como del grupo que lo acompaña para participar activamente en las acciones necesarias derivadas de la emergencia nacional provocada por un fuerte sismo. Este evento sísmico generó afectaciones graves y víctimas en diferentes regiones del país, lo que ha motivado la voluntad de la próxima administración universitaria de aportar en la atención y acompañamiento de dicha situación.

El mensaje de Méndez y su equipo se centra no solo en preparar una universidad mejor articulada para responder a las necesidades de su entorno sino en asumir con responsabilidad el compromiso social ante coyunturas de alto impacto como la reciente emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo asumirá Jhon Jairo Méndez como rector de la Universidad del Tolima?

Jhon Jairo Méndez está previsto para tomar posesión de su cargo como rector de la Universidad del Tolima el 12 de septiembre, según información institucional. Este día marcará el inicio de su gestión al frente de la universidad.

¿Cuál es el enfoque principal de la gestión de Jhon Jairo Méndez como rector electo?

El rector electo Jhon Jairo Méndez ha enfatizado que su gestión priorizará el aumento del impacto social de la Universidad del Tolima. Su propósito es transformar la institución para que tenga un papel más relevante en la sociedad, tanto en sus labores educativas como en la respuesta a situaciones de emergencia en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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