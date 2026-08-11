Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Jeffrey Ramsés Mesa Tangarife fue sentenciado a 31 años y 3 meses de prisión tras reconocer su autoría en el feminicidio de Angelly Eiling Teixeira Zerpa, su compañera sentimental. El crimen ocurrió en Pereira, en el sector de La Sirena, cuando una discusión desencadenada por $350.000 terminó con la vida de la mujer, de nacionalidad venezolana, quien recibió seis puñaladas. De acuerdo con información recopilada por El Diario, la tragedia se registró el 1 de marzo de 2026 en una vivienda de la carrera 1 con calle 29, en medio de un hecho que fue presenciado por los dos hijos menores de la víctima.

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La sentencia contra Mesa Tangarife fue producto de un preacuerdo realizado entre la Fiscalía 18 Seccional de Vida y el procesado. Al aceptar su responsabilidad, Mesa Tangarife recibió una rebaja del 25 % en la pena, con lo cual la condena quedó en 375 meses, equivalentes a poco más de 31 años. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira avaló el acuerdo, permitiendo que se formalizara la sanción. Antes de aceptar cargos, el hombre había negado inicialmente cualquier responsabilidad, como se evidencia en la audiencia ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías. Allí, la Fiscalía le imputó feminicidio agravado y se legalizó la medida de aseguramiento en centro carcelario.

El detonante del crimen fue el reclamo que Mesa Tangarife hizo a Angelly por los $350.000 que ella había adquirido mediante un préstamo, con la intención de comprar un colchón. Sin embargo, él pretendía tomar ese dinero para salir con amigos, a lo que la mujer se opuso. La negativa escaló rápidamente en violencia y, según los testimonios de los hijos, Mesa Tangarife intentó ahorcar a su pareja antes de agredirla con arma blanca.

Tras la alerta de vecinos y el ingreso de la Policía, Angelly Eiling Teixeira Zerpa fue encontrada gravemente herida en el andén frente a la vivienda y trasladada al Hospital Universitario San Jorge, donde murió poco después. La captura del agresor se produjo con la intervención de los presentes, quienes incluso lo agredieron antes de que fuera entregado a las autoridades. Según el medio, Mesa Tangarife es natural de Pereira, reside en el barrio La Sirena y se dedica a oficios varios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenado Jeffrey Ramsés Mesa Tangarife a prisión por feminicidio?

Jeffrey Ramsés Mesa Tangarife fue condenado tras aceptar su responsabilidad en el asesinato de su compañera sentimental, Angelly Eiling Teixeira Zerpa, crimen ocurrido en medio de una discusión por dinero y presenciado por los hijos menores de la víctima, según el reporte de El Diario.

¿Qué significa el delito de feminicidio agravado en Colombia?

El delito de feminicidio agravado, imputado a Mesa Tangarife, implica que el asesinato de una mujer ocurre en un contexto de violencia de género, con agravantes como la relación sentimental, la saña o la presencia de menores, lo cual conlleva penas más severas.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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