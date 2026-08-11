El presidente del Senado, Honorio Henríquez, hizo un llamado a los congresistas del país para que donen un salario con el propósito de apoyar a las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026.

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Henríquez señaló que esta iniciativa busca contribuir a la atención de las miles de personas afectadas por la emergencia y pidió que el Congreso se mantenga unido frente a la tragedia.

Además, anunció que el miércoles se conformará una comisión bicameral encargada de hacer seguimiento y acompañamiento a la situación.

El terremoto tuvo su epicentro en el departamento del Chocó, a 20 kilómetros de San José del Palmar y a una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano.

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El balance preliminar reportaba al menos 132 personas fallecidas y más de 570 heridas. Pereira es una de las ciudades más golpeadas, con 66 muertos, edificios colapsados y varios puntos críticos donde continúan las labores de rescate.

En esa ciudad también permanecían 16 personas atrapadas en el Megacable, mientras el aeropuerto Matecaña seguía cerrado por daños en su cubierta.

Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecían en alerta roja por la magnitud de las afectaciones, con más de 80 edificios colapsados y seis aeropuertos con operaciones suspendidas.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.