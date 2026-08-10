Por: El Espectador

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Debido a un desastre natural ocurrido recientemente en varias regiones del país, las actividades legislativas del Congreso de la República tuvieron que ser ajustadas. Los presidentes de las dos cámaras, Honorio Henríquez, del Senado, y Nicolás Barguil, de la Cámara de Representantes, comunicaron la decisión de aplazar las sesiones plenarias que estaban programadas. De acuerdo con la información oficial, la plenaria de la Cámara de Representantes, originalmente convocada para el martes 11 de agosto, se reprogramó para el martes 18 de agosto de 2026 a las 2:00 p.m. Además, la Secretaría General será la encargada de notificar en detalle el nuevo cronograma para la instalación de las Comisiones Legales, Especiales y Accidentales, que también tendrá lugar ese día.

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Por ahora, aún no se sabe con exactitud cuándo se retomará la sesión del Senado. Sin embargo, la corporación liderada por Honorio Henríquez sí confirmó que mantendrá la sesión conjunta del Congreso en pleno prevista para el miércoles 12 de agosto a las 9:00 a.m. Ese encuentro será clave, ya que se elegirá al nuevo Contralor General de la Nación, seleccionando entre una lista de 10 candidatos. Nombres como Luis Enrique Abadía García, Andrés Castro Franco, Jorge Eliécer Laverde Vargas, Ana Elena Monsalvo Herrera, Carlos Mario Zuluaga Pardo, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Diana Carolina Torres García, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora y Rosalba Jazmín Cabrales Romero, participarán del proceso. De acuerdo con lo informado, la votación podría reflejar una mayoría preacordada, lo que suele ser común en estas situaciones.

Dentro de la baraja de aspirantes, sobresalen cuatro candidatos: Andrés Castro Franco (personero de Bogotá), Jorge Eliécer Laverde Vargas (exsecretario de la Comisión Sexta de la Cámara), Carlos Mario Zuluaga Pardo (exvicecontralor general) y Ana Elena Monsalvo Herrera. Esta última, abogada y parte del equipo de empalme del gobierno de Abelardo de la Espriella, podría tener posibilidades, aunque su respaldo en las agrupaciones políticas no parece consolidado por el momento.

El presidente del Senado manifestó públicamente su solidaridad con las comunidades afectadas, en especial con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, y aseguró que desde el Congreso estarán atentos para colaborar en la atención de esta emergencia. Henríquez solicitó a las autoridades realizar una evaluación rigurosa de los daños y actuar de manera ágil para ayudar a los damnificados. Esta postura, según el pronunciamiento hecho en redes sociales, refleja la disposición institucional frente a la adversidad.

¿Por qué se aplazaron las sesiones plenarias del Congreso en agosto de 2026?

La decisión de aplazar las sesiones plenarias del Congreso se tomó a raíz de un desastre natural que impactó a varias regiones del país. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado consideraron necesario modificar su agenda legislativa para atender la emergencia y colaborar con las medidas de auxilio. Esta información fue confirmada por los presidentes de ambas cámaras.

¿Quiénes son los principales candidatos para la Contraloría General en 2026?

Al revisar la lista oficial de candidatos al cargo de Contralor General de la Nación, destacan cuatro nombres: Andrés Castro Franco, Jorge Eliécer Laverde Vargas, Carlos Mario Zuluaga Pardo y Ana Elena Monsalvo Herrera. Según lo reportado, estos aspirantes tienen particular relevancia por su trayectoria y posibilidad de alcanzar una mayoría en el Congreso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.