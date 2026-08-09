Por: El Espectador

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En una coyuntura crucial para la institucionalidad colombiana, el Congreso de la República se apresta a escoger, en menos de 72 horas, la nueva dirección de la Contraloría General, máximo órgano de control fiscal. De acuerdo con lo consignado por El Espectador, la cita se efectuará este miércoles 12 de agosto a las 9:00 a. m. en el tradicional Salón Elíptico, espacio donde los 10 candidatos oficiales presentarán nuevamente sus credenciales ante una mayoría parlamentaria ya consolidada en los diálogos entre colectividades.

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La lista de aspirantes está compuesta por Luis Enrique Abadía García, Andrés Castro Franco, Jorge Eliécer Laverde Vargas, Ana Elena Monsalvo Herrera, Carlos Mario Zuluaga Pardo, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Diana Carolina Torres García, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora y Rosalba Jazmín Cabrales Romero. Sin embargo, el pulso se concentra en tres nombres que, según las conversaciones de los partidos, cuentan con mayor respaldo: Andrés Castro, actual personero de Bogotá; Jorge Eliécer Laverde, exsecretario de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, y Carlos Mario Zuluaga, exvicecontralor general. Como figura adicional, Ana Monsalvo, abogada vinculada recientemente al proceso de empalme del gobierno de Abelardo de la Espriella, se menciona como posible carta, aunque el respaldo entre bancadas aún es insuficiente.

Tradicionalmente, el Ejecutivo ha influido de modo decisivo en la elección, pero el actual ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció la neutralidad del Gobierno en este proceso, subrayando que corresponde exclusivamente al Congreso escoger “el mejor perfil” y llamando a evitar pactos con movimientos como el Pacto Histórico. Este distanciamiento abre un espacio de mayor autonomía para las colectividades, aunque se espera una consolidación similar a la que llevó en 2024 a la reelección de Carlos Hernán Rodríguez, tras su remoción por decisión del Consejo de Estado.

El proceso previo ha sido extenso, requiriendo la formación de comisiones accidentales tanto en el Senado como en la Cámara, compuestas por 19 congresistas cada una bajo reglas de representación proporcional. Todos los candidatos sostuvieron exposiciones ante ambas cámaras, donde resaltaron temas clave como el uso de inteligencia artificial, la necesidad de un control fiscal más preventivo, el fortalecimiento de la presencia territorial y el seguimiento a proyectos de infraestructura inconclusos.

Quien resulte electo sucederá a Rodríguez y su designación antecederá otro proceso relevante: la selección de nuevos magistrados al Consejo Nacional Electoral, donde el Gobierno podría ejercer un rol más protagónico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los favoritos para la elección de la nueva Contraloría General según las bancadas?

Entre los diez candidatos, los favoritos en la deliberación parlamentaria son Andrés Castro Franco, actual personero de Bogotá; Jorge Eliécer Laverde Vargas, exsecretario de la Comisión Sexta de la Cámara, y Carlos Mario Zuluaga Pardo, exvicecontralor general. Sus perfiles destacan entre los congresistas por el apoyo recibido y su experiencia relacionada con el control fiscal, de acuerdo con lo reportado por El Espectador.

¿Cómo se ha desarrollado el proceso para escoger al nuevo contralor en el Congreso?

El procedimiento ha requerido más de seis meses e incluyó la designación de comisiones accidentales en Senado y Cámara, integradas cada una por 19 miembros representantes de las diferentes fuerzas políticas. Los aspirantes presentaron sus propuestas en ambas corporaciones, enfocándose en temas como control fiscal preventivo y el uso de nuevas tecnologías. Esta etapa previa busca garantizar pluralidad y transparencia en la selección final, según se detalla en El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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