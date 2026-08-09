El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella continúa mostrando resultados en su ofensiva contra las estructuras criminales en el país. En las últimas horas se conoció un nuevo golpe contra las disidencias de las Farc, específicamente contra una de las facciones que opera en el oriente de Colombia.

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Alias ‘El Ruso’, señalado cabecilla del frente 28 de las disidencias de las Farc bajo el mando de ‘Iván Mordisco’, murió en medio de una operación adelantada por las Fuerzas Militares en el departamento del Guaviare, según confirmó Caracol Radio.

El resultado operacional será anunciado oficialmente por el presidente De la Espriella, y representa un nuevo impacto contra las estructuras armadas ilegales que delinquen en esta región del país, donde históricamente han tenido fuerte presencia, explicó la mencionada emisora.

La muerte de este cabecilla se suma a la serie de acciones que el Gobierno ha venido ejecutando en diferentes zonas del territorio nacional, con el objetivo de debilitar a los grupos armados organizados residuales (GAOR) y recuperar el control institucional.

Aunque no se han entregado más detalles sobre el desarrollo del operativo, se espera que en las próximas horas el Gobierno amplíe la información y precise las circunstancias en las que se produjo este resultado.

Primer golpe contra estructuras criminales

Este nuevo resultado se suma a una operación previa destacada por el propio Gobierno. El Ejército Nacional, a través del Gaula Meta, capturó en el municipio de Guamal, Meta, al segundo cabecilla de los mal llamados ‘Comandos de Frontera’, integrante del GAOR Estructura 48, conocido con los alias de ‘Bonito’ o ‘Boni’.

Golpe contundente contra el crimen organizado. El Ejército Nacional, a través del GAULA Meta, capturó en el municipio de Guamal, Meta, al segundo cabecilla de los mal llamados “Comandos de Frontera”, integrante del GAOR Estructura 48, conocido con los alias de “Bonito” o “Boni”.… pic.twitter.com/bYKkXeald5 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 8, 2026

Esa acción fue presentada como el primer golpe contundente de la administración de De la Espriella contra organizaciones criminales, marcando el inicio de una estrategia enfocada en afectar las estructuras de mando de estos grupos ilegales.

Con estos resultados, el Ejecutivo busca enviar un mensaje de autoridad y control en zonas donde persisten problemas de orden público, mientras continúan las operaciones militares en distintas regiones del país.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.