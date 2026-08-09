Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo De La Espriella sorprendió durante su discurso de posesión al anunciar la eliminación del impuesto al patrimonio como parte de su agenda económica, según declaraciones recogidas en su intervención oficial. De acuerdo con las palabras del mandatario, su Gobierno cumplirá la promesa de campaña de acabar con este gravamen y, además, impulsará una reforma tributaria estructural desde la Casa de Nariño.

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La propuesta, según lo expresado, busca transformar la relación entre el Estado y quienes generan riqueza en el país. De La Espriella afirmó: “No vamos a castigar más a quienes generan riqueza en nuestra patria”, insistiendo en que la eliminación del impuesto hace parte de una apuesta para fortalecer la confianza de inversionistas y dueños de capital. Sin embargo, esta decisión implica que el Estado dejará de recibir recursos provenientes de los contribuyentes con grandes patrimonios, por lo que se abre un debate sobre el futuro de las finanzas públicas.

Acompañando a la eliminación de este tributo, el presidente anunció que presentará al Congreso una “reforma tributaria estructural” que, en sus palabras, busca convertir a su administración en aliada de empresarios e inversionistas sin importar el tamaño de sus negocios. De acuerdo con el anuncio, “invertir en Colombia volverá a ser una decisión segura para ustedes”, señalando una clara intención de atraer capital y fomentar el crecimiento empresarial.

Desde una perspectiva fiscal, el impuesto al patrimonio representa una fuente importante de ingresos estatales dirigida principalmente a las personas con mayor capacidad económica. Su eliminación traería un efecto directo: los actuales contribuyentes dejarían de pagar este gravamen una vez la modificación sea aprobada, lo que reducirá el recaudo proveniente de este segmento y pondrá presión sobre las cuentas públicas. El Gobierno, por tanto, tendrá que buscar alternativas como recortes de gasto, aumento de otros impuestos o intensificación de la lucha contra la evasión, asunto que el propio De La Espriella resaltó al afirmar que “desaparecerán el despilfarro, el abuso y los colados”.

Adicionalmente, existe un debate sobre el impacto de esta medida en la equidad tributaria. El impuesto al patrimonio fija la carga fiscal especialmente sobre los ciudadanos con más riqueza, por lo que su desaparición podría afectar la progresividad del sistema y generar cuestionamientos sobre la justicia tributaria. Por otra parte, el Gobierno argumenta que gravar menos la acumulación de riqueza puede incentivar la permanencia de capitales e impulsar la inversión y el empleo.

No obstante, aunque el anuncio es claro, la eliminación del impuesto depende de la aprobación del Congreso, donde se deberá discutir cómo compensar el menor recaudo y lograr apoyos suficientes para la reforma. Así, este se convierte en uno de los primeros grandes retos económicos de la administración De La Espriella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Gobierno de Abelardo De La Espriella quiere eliminar el impuesto al patrimonio?

De acuerdo con las declaraciones del propio presidente, eliminar este impuesto responde a la intención de no castigar a quienes producen e invierten en Colombia. La medida, incluida en sus compromisos de campaña, busca transformar la relación con empresarios y generar mayor confianza entre inversionistas y propietarios de capital.

¿Qué consecuencias tendría eliminar el impuesto al patrimonio en las finanzas públicas de Colombia?

La eliminación de este gravamen haría que el Estado deje de recibir recursos provenientes de quienes tienen grandes patrimonios. Esto implicaría un desafío fiscal, pues el Gobierno tendría que compensar el menor recaudo con alternativas como el recorte de gastos, la ampliación de otros tributos o el fortalecimiento de la lucha contra la evasión.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.