Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Gustavo Petro concluyó su periodo presidencial al abandonar la Casa de Nariño, sede del Gobierno colombiano, en compañía de su hija Antonella Petro. Antes de su retiro oficial, el ahora expresidente compartió un mensaje en el que hizo balance de su paso por la Presidencia y de cómo, según sus palabras, cumplió con el mandato otorgado por los colombianos. Petro destacó: “Dijeron que me quedaría en este edificio, y no, aquí cumplo. Lo dije desde un principio: el mandato popular se respeta”. Con estas palabras, el exmandatario puntualizó sobre las dudas y cuestionamientos que se presentaron durante su administración acerca de su permanencia en el poder.

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Petro aprovechó su despedida para recordar el respaldo electoral que lo llevó hasta la Casa de Nariño, cifra que, según él, ascendió a 11,5 millones de votos. Resaltó que estos votos representaron la expresión de una mayoría nacional: “Hasta aquí llegan los once millones y medio que decidieron votar por mí como mayoría nacional”. Así, el expresidente enfatizó la legitimidad de su mandato y el apoyo recibido en las urnas, lo que enmarcó como una responsabilidad permanente durante su gobierno.

En su mensaje final, Gustavo Petro abordó una de las advertencias que, según él mismo, se formularon durante su periodo: la posibilidad de cerrar el Congreso. Frente a ese señalamiento, fue enfático al decir: “Dijeron que iba a cerrar el Congreso de la República, ni un día”. Con ello, quiso dejar claro que no tomó una decisión de ese tipo en ningún momento durante su administración.

El significado de su paso por la Presidencia también fue tema central en sus palabras de cierre. Petro expresó que todas las acciones emprendidas en la Casa de Nariño se llevaron a cabo pensando "en función del pueblo, en función de la nación", ofreciendo una definición de la nación ligada al pueblo colombiano.

Antes de partir, el expresidente dirigió un último mensaje a los colombianos, deseando que su gestión perdurara en la memoria colectiva: “Espero que nos recuerden hasta siempre. Libertad y vida, siempre, siempre y siempre”. Además, extendió un agradecimiento especial a los soldados responsables de la seguridad presidencial, deseando que su paso por el gobierno hubiera servido para mejorar sus condiciones laborales.

Finalmente, acompañado de su hija, Gustavo Petro abandonó la Casa de Nariño pronunciando: “Así que viva Colombia libre”, frase con la que puso punto final a su periodo presidencial, tras un mandato caracterizado por debates políticos, propuestas de reformas y la movilización de sus seguidores.

¿Cuántos votos obtuvo Gustavo Petro en su elección presidencial?

De acuerdo con el propio Gustavo Petro, un total de 11,5 millones de colombianos respaldaron su candidatura, cifra que el expresidente presentó como el reflejo de una mayoría nacional y que representó la base de legitimidad de su gobierno.

¿Qué mensajes dejó Gustavo Petro al concluir su mandato?

En su despedida, Gustavo Petro recalcó que respetó el mandato popular y que nunca tomó acciones como cerrar el Congreso. Además, agradeció a los soldados por su acompañamiento y se despidió de los colombianos con la frase “Así que viva Colombia libre”, buscando que su gestión permanezca en la memoria del país.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.