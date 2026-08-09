Iván Cepeda anunció que interpondrá una denuncia penal contra Efraín Cepeda ante la Fiscalía General de la Nación, luego de las declaraciones que el dirigente conservador hizo públicamente el pasado 7 de agosto. El congresista del Pacto Histórico aseguró que las afirmaciones en su contra son graves y decidió acudir a la justicia para que se determine si hubo responsabilidad penal.

Sigue a PULZO en Discover

Según explicó Iván Cepeda, Efraín Cepeda lo acusó de pertenecer a organizaciones armadas ilegales, una afirmación que calificó de “calumniosa y mendaz”. El senador sostuvo que esas declaraciones no solo son falsas, sino que además pueden tener consecuencias sobre su seguridad personal, en un momento en el que, según afirmó, existen amenazas contra su vida.

(Vea también: “Votaron 7 veces”: nueva teoría de Petro sobre fraude en elecciones; habla del Mundial)

“Estas mentirosas acusaciones propician la violencia en mi contra y agravan las amenazas contra mi vida”, manifestó Iván Cepeda al anunciar la decisión de acudir a la Fiscalía. El senador señaló que espera que el organismo investigue lo ocurrido y cite al dirigente conservador para que responda por sus declaraciones.

Lee También

INTERPONDRÉ DENUNCIA PENAL CONTRA EFRAÍN CEPEDA Anuncio que interpondré denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, contra el señor Efraín Cepeda Sarabia. Emprenderé esta acción penal a causa de las declaraciones públicas que hizo el pasado 7 de agosto en las que, en… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 9, 2026

¿Qué dijo Efraín Cepeda contra Iván Cepeda?

La controversia se originó por unas declaraciones de Efraín Cepeda en las que cuestionó la política de seguridad del Gobierno y se refirió directamente a Iván Cepeda. “El tema de la seguridad no es menor. La paz total fue el embeleco para proteger a los grupos armados y que votaran por Iván Cepeda”, afirmó el político conservador ante medios de comunicación.

Pero Efraín Cepeda fue más allá y lanzó una fuerte acusación contra el senador: “(Iván Cepeda) es más guerrillero que Gustavo Petro. Y votaron por él, pero no les alcanzó. La voluntad del pueblo colombiano es más grande”, dijo el exsenador. Estas palabras provocaron la reacción de Cepeda, quien ahora busca que sea la justicia la que determine las consecuencias de esas afirmaciones.

(Lea también: ¿Quién es Andrés Felipe Velásquez, el director de la Dian de De la Espriella? Estos son sus estudios)

Con el anuncio de la denuncia penal, el enfrentamiento entre los dos dirigentes políticos escala al escenario judicial. Iván Cepeda pidió a la Fiscalía que actúe “a la mayor brevedad” y que Efraín Cepeda responda ante las autoridades por sus declaraciones. El caso se suma así a la fuerte confrontación política que se ha intensificado en Colombia alrededor de la seguridad, la paz total y la campaña electoral.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.