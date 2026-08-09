Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La mañana de este domingo estuvo marcada por la confirmación, por parte de Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca, de la captura de Juan Moreno Pinzón, quien ha sido señalado como el presunto responsable de actos de violencia física y sexual que llevaron a la muerte de un bebé de apenas 20 meses. Esta tragedia ha causado profunda conmoción en la comunidad y ha puesto de nuevo el foco sobre los graves riesgos que enfrentan los menores en el núcleo familiar.

Sigue a PULZO en Discover

Según relató el propio gobernador Rey, el caso inició el jueves 6 de agosto, cuando la madre y la abuela del pequeño llevaron urgentemente al niño al centro de salud de Anolaima, demostrando la preocupación por su crítico estado de salud. La situación era tan delicada que el menor tuvo que ser trasladado inmediatamente al Hospital San Rafael de Facatativá, donde un equipo especializado detectó un cuadro alarmante: trauma craneoencefálico severo y múltiples traumatismos en el cuerpo. Estas heridas daban una alta probabilidad de tratarse de un caso de abuso sexual junto a violencia física, una situación confirmada por el equipo médico.

Debido al estado extremadamente grave del niño, identificado como Noha Iván Rojas Colorado, fue indispensable trasladarlo al Hospital Pediátrico La Misericordia (conocido por sus siglas como HOMI) en Bogotá. Allí, a pesar de los esfuerzos hechos por los médicos y especialistas, el niño falleció en la madrugada del sábado. Una vez conocida la situación, la Policía de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación comenzaron investigaciones paralelas para dar con el responsable del crimen.

Este domingo, como resultado de esos operativos, fue detenido Juan Moreno Pinzón, padrastro de la víctima, quien ahora enfrenta cargos formales por el delito de homicidio agravado y fue puesto a disposición de la Fiscalía. El gobernador Rey afirmó categóricamente que las autoridades seguirán todo el proceso judicial y brindarán apoyo permanente, advirtiendo que "no habrá contemplaciones" frente a este crimen y asegurándose de que no ocurra impunidad. Esta tragedia ha sido registrada por medios como El Espectador, quienes recogen la voz de las autoridades y el seguimiento a la investigación, sin dejar de lado el impacto que hechos como este tienen para la sociedad de Cundinamarca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es el presunto responsable de la muerte del bebé en Cundinamarca?

Según información del gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, y datos suministrados por la Policía y la Fiscalía General de la Nación, el principal señalado es Juan Moreno Pinzón, padrastro del niño Noha Iván Rojas Colorado. Moreno Pinzón fue capturado este domingo y deberá responder por el delito de homicidio agravado, en el marco de la investigación que adelantaron las autoridades tras lo ocurrido en Anolaima.

¿Cuál es el significado de trauma craneoencefálico severo?

El trauma craneoencefálico severo, de acuerdo con lo reportado por los especialistas del Hospital San Rafael de Facatativá en este caso, se refiere a lesiones graves en la cabeza que comprometen el cerebro, poniendo en riesgo la vida y las funciones neurológicas de la persona afectada. Este diagnóstico fue uno de los factores determinantes para considerar la gravedad del abuso y acelerar el traslado del menor a un hospital pediátrico especializado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.