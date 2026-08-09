El nuevo presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Luis Felipe Henao, anunció que una de sus primeras decisiones será establecer un protocolo para preservar documentos, chats institucionales y demás elementos que puedan servir para determinar qué ha ocurrido al interior de la compañía.

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La declaración la entregó en una entrevista con el periodista Gustavo Gómez, en la que explicó cuáles serán sus prioridades al frente de la junta directiva de la empresa estatal.

Henao señaló que uno de sus principales objetivos será que las explicaciones sobre lo ocurrido en Ecopetrol no lleguen desde afuera, sino que puedan establecerse a partir de una revisión interna.

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“Yo no quiero que la verdad de lo que se está hablando de Ecopetrol venga desde afuera, sea exógena. Yo creo que la verdad […] y una de las principales misiones que tengo como presidente de Ecopetrol es que la verdad se produzca desde adentro”, afirmó.

Para conseguirlo, planteó hacer una revisión de la información disponible y preservar la evidencia antes de avanzar en el análisis.

Luis Felipe Henao quiere congelar documentos y chats de Ecopetrol

Una de las primeras medidas anunciadas por Henao será la creación de un protocolo para “congelar toda la evidencia” relacionada con las actuaciones de la empresa.

El nuevo presidente de la junta explicó que esto implica evitar que documentos o información relevante puedan desaparecer durante el proceso de revisión.

“Que no nos vayan a destruir documentos, poder congelar todos los chats institucionales que se hayan desarrollado”, señaló durante la entrevista.

Henao agregó que también impartió la instrucción de suspender cualquier destrucción de evidencia documental, con el propósito de conservar la información que posteriormente pueda ser analizada.

Luis Felipe Henao quiere hacer una revisión forense de todo el Grupo Ecopetrol

Henao puso como referencia el trabajo de análisis forense desarrollado en Empresas Públicas de Medellín, EPM. Su intención es que la revisión no se limite a la casa matriz, sino que abarque todo el Grupo Ecopetrol.

“Que no solamente se examine Ecopetrol, se examine todo el grupo Ecopetrol”, manifestó.

Dentro de esa revisión, el funcionario señaló que se deberán analizar los contratos y las personas o empresas que han tenido relación con la compañía.

Uno de los puntos que considera fundamentales es establecer quiénes están detrás de las empresas contratistas.

Por eso, habló de identificar quiénes son los contratistas y quiénes son los beneficiarios finales, además de reconstruir las posibles relaciones existentes entre ellos.

La revisión también contemplaría determinar si los contratos celebrados por la empresa se realizaron bajo condiciones acordes con los precios del mercado.

“Cómo, si se contrató, estaba con precios del mercado o no estaba con precios del mercado”, explicó.

La estrategia anunciada por Henao contempla una revisión que va más allá de encontrar documentos o contratos individuales. El objetivo será establecer patrones y relaciones a partir de la información recopilada.

“Determinar si es verdad lo que ha pasado o no ha pasado”, resumió.

El exministro también sostuvo que, si se encuentra que alguna actuación se desarrolló de manera incorrecta, el país deberá conocer la verdad. “Si hubo algo que se desarrolló mal, el país lo debe saber”, aseguró.

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