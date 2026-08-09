Por: EL PILON SA

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El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, comunicó recientemente el nombramiento de Eudes José Orozco Ortiz, conocido como ‘Cheché’, como nuevo secretario general del municipio. La noticia fue difundida por medio de la red social X, donde el mandatario explicó las razones detrás de esta decisión y resaltó el perfil profesional del nuevo funcionario. Esta designación se realiza tras la renuncia de Guido Castilla, quien dejó el cargo para iniciar su candidatura a la Alcaldía de Valledupar, un movimiento que marca el inicio de una nueva etapa en la administración municipal.

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La elección de Orozco Ortiz para este cargo clave no es fortuita. Según la información proporcionada por el alcalde, Orozco Ortiz posee una sólida formación académica y una experiencia destacada en la administración pública local. Es abogado graduado de la Universidad del Rosario, una reconocida institución educativa colombiana. Además, es especialista en Gobierno y Gestión Pública Territorial, lo que le otorga las herramientas necesarias para afrontar los retos administrativos y de política pública del municipio. Actualmente, se encuentra en proceso de obtener el título de magíster en Gobierno y Políticas Públicas, lo cual amplía aún más su conocimiento en la gestión de asuntos públicos.

La experiencia política de Orozco Ortiz también incluye su labor como concejal de Valledupar por el partido Centro Democrático, cargo que ocupó entre 2020 y 2023. Desde el comienzo del actual gobierno municipal, ha cumplido funciones como asesor de despacho, lo que, según palabras del alcalde, ha sido fundamental para su designación en la secretaría general. De acuerdo con Ernesto Orozco, la formación y el conocimiento de Orozco Ortiz permitirán mantener la continuidad en los procesos institucionales, aspecto clave para la estabilidad y el avance de la administración local.

Este cambio en la Secretaría General se inscribe en un contexto político dinámico, dado el inicio de la campaña electoral en Valledupar. Por ello, la elección del nuevo secretario supone la necesidad de asegurar el funcionamiento y la gestión institucional mientras la administración enfrenta el reto de las próximas elecciones. El anuncio oficial a través de X también evidencia la intención de la Alcaldía de mantener informada a la ciudadanía sobre los movimientos internos del equipo de gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué renunció Guido Castilla a la Secretaría General de Valledupar?

Guido Castilla presentó su renuncia a la Secretaría General de Valledupar para iniciar su campaña como candidato a la Alcaldía del municipio, según informó el alcalde Ernesto Orozco a través de X. Esta es la razón principal expuesta oficialmente para su salida del cargo y la posterior designación de un reemplazo.

¿Quién es Eudes José Orozco Ortiz, el nuevo secretario general de Valledupar?

Eudes José Orozco Ortiz es abogado egresado de la Universidad del Rosario, especialista en Gobierno y Gestión Pública Territorial y candidato a magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Se ha desempeñado como asesor de despacho en la actual administración y fue concejal de Valledupar por el Centro Democrático durante el periodo 2020-2023, según información compartida por la Alcaldía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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