Por: El Espectador

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El nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó su mandato firmando seis decretos que oficializan los nombramientos de los 18 ministros y otros cargos clave dentro de la Presidencia. Esta decisión, tomada a pocas horas de la posesión presidencial, busca dar un arranque organizado y firme al plan identificado por el Ejecutivo como “patria milagro”. Los ministros oficializados según el decreto 1136 del 7 de agosto, incluyen personalidades como Rodrigo Lara, quien asume como jefe de la cartera del Interior; Miguel Gómez, encargado de Hacienda; el general (r) Jorge Mora en Defensa; Iván Cancino al frente de Justicia; y otros nombres igualmente relevantes que liderarán áreas estratégicas como Educación, Transporte, Ambiente, Comercio, Deporte, Vivienda, Exteriores, Agricultura, Minas, TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), Cultura, Trabajo, Salud y Ciencias. Así lo reporta de manera oficial El Espectador.

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Además de los ministros, otros cinco puestos dentro de la Presidencia ya tienen nombres confirmados. Destaca la designación de Carlos Andrés Ríos como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), pieza central para la coordinación interna del gobierno. A él se suman Andrés Barreto como secretario jurídico y Nicolás Gómez Arenas como jefe de despacho presidencial, todos con una trayectoria conectada a la campaña de De la Espriella y al partido Centro Democrático. Gómez Arenas, por ejemplo, cuenta con lazos familiares que refuerzan su cercanía a figuras políticas, según detalló el mismo medio.

El equipo se amplía con Valerie Lafaurie, quien asume como consejera presidencial para las regiones, rol que ha sido descrito incluso como la “gerente” de las regiones, encargada de mantener la interlocución directa con mandatarios regionales. Por su parte, María Fernanda Sandoval estará a cargo de las Comunicaciones, respaldada por experiencia en la campaña y en empresas de comunicación política.

Existen, no obstante, otros nombres influyentes como Joaquín Gutiérrez y Carlos Alonso Lucio, quienes, aunque no tienen cargos oficiales, figuran entre quienes asesoran directamente al presidente. La administración aún debe definir jefaturas esenciales en entidades como el Departamento Nacional de Planeación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Estos nombramientos pueden oficializarse hasta el 20 de agosto, gracias a un decreto reciente que flexibiliza temporalmente el proceso de publicación y evaluación de hojas de vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los ministros que nombró Abelardo de la Espriella en su gabinete?

Abelardo de la Espriella oficializó a 18 ministros a través del decreto 1136 del 7 de agosto. Entre ellos destacan Rodrigo Lara (Interior), Miguel Gómez (Hacienda), Jorge Mora (Defensa), Iván Cancino (Justicia), Viviane Morales (Educación), Elsa Noguera (Transporte), Fabio Arjona (Ambiente), Juliana Gutiérrez (Deporte), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Omar Bula (Exteriores), Indalecio Dangond (Agricultura), María Nohemí Arboleda (Minas), Alexandra Falla (TIC), Paola Holguín (Cultura), Natalia López (Trabajo), Ana María Vesga (Salud) y Claudia Benavides (Ciencias), según lo publicado por El Espectador.

¿Qué es el Dapre y cuál será su función en el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) es el organismo responsable de coordinar administrativamente el funcionamiento de la Presidencia de la República. En esta administración, Carlos Andrés Ríos fue nombrado como su director, con la tarea de gestionar la estructura interna y facilitar la articulación de todas las dependencias presidenciales, una figura estratégica según los decretos mencionados por El Espectador.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.