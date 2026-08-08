El abogado compartió un video de la reunión que sostuvieron funcionarios del nuevo Gobierno colombiano con el ministro de Relaciones Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, y aprovechó la grabación para hacer una comparación con la diplomacia de la anterior administración.

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“Pasamos del suajili al inglés y al francés”, escribió Torres al publicar las imágenes.

La frase fue utilizada por el abogado con tinte sarcástico para recordar las controversias que durante el Gobierno Petro surgieron alrededor de las intervenciones de funcionarios colombianos en escenarios internacionales y el uso de idiomas extranjeros.

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Esta vez, el video muestra una escena completamente distinta: José Manuel Restrepo interviene en inglés, mientras el canciller Ómar Bula y el ministro marroquí Nasser Bourita se comunican en francés.

El contraste fue precisamente el elemento que aprovechó Torres para volver sobre uno de los asuntos que utilizó en otras ocasiones para cuestionar la política exterior del anterior Gobierno.

Pasamos del suajili al inglés y al francés pic.twitter.com/6INU4vYpXS — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) August 8, 2026

Inglés y francés en reunión entre Colombia y Marruecos

El video compartido por Torres muestra apartes de la reunión bilateral que sostuvieron representantes de Colombia y Marruecos.

José Manuel Restrepo interviene inicialmente en inglés y explica que el Gobierno colombiano busca construir “un nuevo comienzo” en la relación entre ambos países.

El funcionario habló de fortalecer los vínculos políticos y económicos, además de explorar la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio con Marruecos y aumentar la inversión de ese país en Colombia.

Después apareció el canciller Ómar Bula, quien desarrolla su intervención en francés. Bula destacó la intención de fortalecer las relaciones con Marruecos y se refiere a una de las decisiones más importantes que anunció el Gobierno en materia internacional: el cambio de posición de Colombia frente al Sahara Occidental.

El canciller sostuvo que Colombia reconocerá la soberanía de Marruecos sobre el territorio y anunció una declaración formal sobre esa decisión.

Luego intervino Nasser Bourita, también en francés. El funcionario llegó a Colombia por instrucción del rey Mohammed VI para transmitir sus felicitaciones al presidente Abelardo De la Espriella y hablar de la nueva etapa de las relaciones bilaterales.

Bourita calificó como “histórica” la decisión de Colombia frente al Sahara y aseguró que permitirá darle un nuevo impulso a la relación entre ambos países.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.