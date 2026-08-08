Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El presidente Abelardo de la Espriella incluyó en su discurso de posesión la reafirmación de una de sus iniciativas centrales de campaña: la construcción de megacárceles en Colombia. De acuerdo con El Diario, el mandatario confirmó durante su primer pronunciamiento público que la política penitenciaria tendrá prioridad en el marco de su estrategia de seguridad. El anuncio se realizó el viernes 7 de agosto, desde el Cantón Militar Pichincha en Cali, justo después de la ceremonia de entrega de la banda presidencial en la Universidad Santiago de Cali.

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La propuesta de megacárceles que ahora se oficializa formó parte esencial de la campaña presidencial de De la Espriella. Su plan de gobierno para el periodo 2026-2030 contempla la construcción de siete centros penitenciarios de máxima seguridad, diseñados principalmente para recluir a las personas consideradas de mayor peligrosidad para la sociedad. Según expuso el presidente, estas instalaciones tendrán el objetivo de impedir las comunicaciones ilegales y obligarán a los internos a realizar actividades laborales que contribuyan a su propio sostenimiento, siguiendo un modelo que se aplica actualmente en El Salvador.

Sin embargo, pese al énfasis en el tema, no fueron dados a conocer detalles fundamentales como la ubicación de las megacárceles, la fecha de inicio de las obras, ni los mecanismos de financiación y capacidad exacta de cada establecimiento. La falta de detalles administrativos indica que estos aspectos deberán definirse en etapas posteriores, junto con los eventuales cambios en la organización del sistema carcelario colombiano.

La ratificación del proyecto de megacárceles se presentó en conjunto con otras decisiones vinculadas a la seguridad nacional. De la Espriella anunció que la política de negociaciones con organizaciones ilegales ha terminado para su gobierno y que se publicará una lista de estructuras consideradas como narcoterroristas. Además, aseguró que intensificará las acciones de la Fuerza Pública contra estos grupos.

En el terreno operativo, durante las primeras horas de la administración De la Espriella, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) trasladó a 117 internos de alto perfil hacia otras cárceles de mayor seguridad del país, en lo que fue presentado por el Ejecutivo como un primer paso para fortalecer el control en los centros penitenciarios existentes.

Con estas acciones, el Gobierno de De la Espriella da prioridad visible a las estrategias de control territorial y endurecimiento penitenciario, pero queda pendiente la definición de aspectos logísticos y financieros que serán claves para la ejecución de su propuesta estrella.

¿En qué consiste la propuesta de megacárceles anunciada por Abelardo de la Espriella?

La propuesta presentada por el presidente Abelardo de la Espriella se basa en la construcción de siete megacárceles o centros penitenciarios de máxima seguridad, destinados principalmente a internos considerados de alta peligrosidad. El modelo, inspirado en la experiencia de El Salvador, prevé medidas estrictas para evitar comunicaciones ilegales y contempla que los reclusos trabajen para ayudar en el sostenimiento de las cárceles.

¿Cuándo comenzará la construcción de las megacárceles en Colombia?

Aunque el presidente reafirmó su compromiso con la edificación de estos establecimientos penitenciarios, durante su primer discurso no ofreció información precisa sobre la fecha de inicio, la ubicación de las obras o su financiación. Estos aspectos deberán definirse antes de que la propuesta pueda avanzar a la etapa de ejecución.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.