Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un conductor de vehículo de carga en la madrugada del sábado 8 de agosto en la carretera que conecta a Gualanday con Chicoral. De acuerdo con los reportes oficiales, la víctima fue identificada como Juan Carlos Ruan, habitante del municipio de Calarcá, en el departamento de Quindío. El incidente tuvo lugar cuando Ruan, al mando de un camión identificado con las placas SUD-807, colisionó de forma violenta contra la parte trasera de otro vehículo de carga pesada.

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La información sobre el lamentable suceso fue divulgada tras confirmarse el deceso de Ruan, quien quedó atrapado en la cabina de su camión debido al fuerte impacto. A pesar de los esfuerzos, no fue posible rescatarlo con vida y falleció en el lugar. Las autoridades, en su procedimiento habitual, han iniciado una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente. Entre las hipótesis principales que se manejan está la posibilidad de que el conductor haya sufrido un microsueño, es decir, un breve episodio de sueño involuntario mientras estaba al volante, aunque también se contempla la opción de que el exceso de velocidad haya contribuido al desenlace fatal.

Las circunstancias del accidente ponen en evidencia los riesgos asociados con la conducción de vehículos de carga pesada en largas jornadas. Por ahora, la investigación se encuentra en etapa preliminar y aún no se han entregado conclusiones definitivas sobre lo que motivó el choque. El entorno cercano a la víctima, conformado por familiares y amigos, expresó su dolor y lo recordó como una persona generosa y servicial, especialmente con otros transportadores de la región. Estos reconocimientos resaltan la imagen positiva que Ruan dejó entre quienes compartieron con él en vida.

Este lamentable episodio se suma a los sucesos recientes reportados en la misma zona, según informó El Nuevo Día, contexto que mantiene alerta a las autoridades y a la comunidad transportadora.

¿Qué causó el accidente de tránsito en la vía entre Gualanday y Chicoral?

Según los informes preliminares citados en los reportes oficiales, el accidente se produjo cuando el camión conducido por Juan Carlos Ruan chocó violentamente con la parte trasera de otro vehículo de carga pesada. Las autoridades investigan si la causa fue un microsueño o factores como el exceso de velocidad, aunque todavía no hay conclusiones definitivas.

¿Quién era Juan Carlos Ruan, la víctima del accidente en la vía Gualanday-Chicoral?

Juan Carlos Ruan era residente del municipio de Calarcá, en el departamento del Quindío, y trabajaba como conductor de un camión de carga pesada. Familiares y amigos lo recuerdan como una persona servicial y generosa con sus compañeros transportadores, cualidades que marcaron su vida y su relación con la comunidad cercana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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