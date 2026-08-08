Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En una de sus primeras decisiones tras asumir el cargo, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó el traslado inmediato de 117 personas privadas de la libertad, todas ellas de alto perfil y con nexos en negociaciones de paz, hacia establecimientos penitenciarios de máxima seguridad. De acuerdo con el documento oficial citado, los internos fueron reubicados en cárceles de ciudades como Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne. Una de las instalaciones destacadas en este operativo es el Coiba de Picaleña, ubicada en Ibagué.

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Según la información proporcionada por la Presidencia, el objetivo de esta reubicación es fortalecer el control penitenciario, mejorar las condiciones de seguridad dentro de los establecimientos y, sobre todo, impedir que redes criminales puedan mantener o coordinar actividades ilícitas desde el interior de las cárceles. Con esta decisión, el Gobierno quiere recuperar y ejercer el control permanente sobre los centros carcelarios del país, asegurando el cumplimiento tanto de la ley como de las órdenes judiciales.

El comunicado oficial resalta que el Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene la determinación de ejercer su autoridad penitenciaria con firmeza, siempre en el marco de la Constitución. Se advierte, además, que quienes usen las cárceles para planear o dirigir operaciones delictivas serán objeto de acciones legales sin contemplaciones: enfrentarán “todo el peso de la ley”.

La medida se produce poco después del discurso de posesión del presidente De La Espriella, durante el cual anunció un ambicioso proyecto de construcción de megacárceles. En palabras del mandatario, estas edificaciones servirán para recluir a aquellas personas que representan una amenaza significativa para la seguridad nacional. De la Espriella puntualizó que la autoridad estatal "tampoco termina con la captura de los delincuentes", subrayando que el control y vigilancia en los centros penitenciarios será una de las prioridades de su gobierno.

De este modo, la reubicación de los internos se convierte en una acción concreta dentro de la estrategia anunciada por el Gobierno para reforzar la seguridad y el control en las cárceles, evitando que sirvan como bases operativas para actividades criminales.

¿Por qué el Gobierno de Abelardo de la Espriella trasladó a 117 reclusos a cárceles de alta seguridad?

El traslado de los 117 privados de la libertad responde a la intención del Gobierno de fortalecer el control sobre los establecimientos carcelarios, mejorar la seguridad y evitar que existan redes criminales operando desde el interior de las cárceles, tal como indica el comunicado oficial citado en el documento.

¿Qué son las megacárceles anunciadas por el presidente De La Espriella?

Las megacárceles, según el anuncio realizado por el presidente Abelardo de la Espriella en su discurso de posesión, son grandes centros penitenciarios que buscarán recluir a quienes representen un mayor peligro para la seguridad del país, garantizando que estas personas no sigan delinquiendo desde los centros de reclusión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.