Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo de la Espriella reafirmó una de sus promesas de campaña en un reciente discurso desde el Batallón Pichincha, en Cali: la eliminación del Impuesto al Patrimonio. Según afirmó, la medida busca dejar de "castigar" a quienes impulsan inversiones y riqueza en Colombia. Durante su intervención el 7 de agosto, De la Espriella manifestó que el país debe fomentar un mejor entorno para aquellos que emprenden, trabajan y logran construir patrimonio, enfatizando: “Lo dije como candidato y hoy lo corroboro como presidente, el Impuesto al Patrimonio será eliminado”.

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El anuncio del mandatario representa un giro importante tanto para los contribuyentes sujetos actualmente a este impuesto, como para las finanzas del Estado. En sus palabras, la reforma tributaria que propone eliminar el gravamen debe crear condiciones más favorables para el desarrollo económico, pero al mismo tiempo genera inquietudes por la reducción de recursos fiscales. Los ingresos provenientes de este tributo, aunque no dominan el presupuesto nacional, sí cumplen un papel relevante para el Gobierno central.

De acuerdo con los datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Impuesto al Patrimonio recaudó $1,472 billones en 2024 y $1,246 billones en 2025, lo que equivale a cerca del 0,4 % del total de ingresos tributarios administrados por la entidad en el último año. Esto significa que aunque no es la columna vertebral de la financiación estatal, su ausencia implicaría buscar alternativas para compensar el déficit.

El Impuesto al Patrimonio aplica a personas naturales residentes en Colombia cuyo patrimonio líquido supere el umbral determinado por la ley, así como a no residentes con bienes sujetos al gravamen en el país. También incluye ciertas sucesiones ilíquidas, pero exime a sociedades nacionales que declaran renta, quienes no están sujetas al mismo régimen. El cálculo tiene en cuenta el valor de los bienes y derechos menos las deudas documentadas, por lo que solo determinados contribuyentes, según su riqueza neta al 1 de enero de cada año, deben declarar y pagar.

Asimismo, existen exclusiones y tratamientos particulares para ciertas inversiones y fondos, lo que hace que la obligación de pagar dependa de las características y composición del patrimonio de cada persona. En vista de la posible eliminación, el principal interrogante gira alrededor del mecanismo legal y tributario que la administración de De la Espriella utilizará para poner en marcha la medida y, sobre todo, de qué manera compensará la menor recaudación para sostener el presupuesto nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se calcula el Impuesto al Patrimonio y quiénes están obligados a pagarlo en Colombia?

El cálculo del Impuesto al Patrimonio depende del patrimonio líquido que una persona posee al 1 de enero de cada año, sumando el valor de los bienes y derechos y restando las deudas soportadas. Está dirigido principalmente a personas naturales residentes en Colombia cuyo patrimonio supere el monto fijado por ley, así como a no residentes con bienes sujetos a este gravamen. Sociedades nacionales que presentan declaración de renta no están obligadas a pagarlo bajo el mismo esquema, y existen además reglas y exclusiones especiales para fondos e inversiones.

¿Cuánto recauda el Impuesto al Patrimonio y cuál es su importancia fiscal para Colombia?

Según datos de la DIAN, el Impuesto al Patrimonio aportó $1,472 billones en 2024 y $1,246 billones en 2025, representando alrededor del 0,4 % de los ingresos tributarios administrados en el último año. Aunque no constituye una de las fuentes principales del presupuesto nacional, sí proporciona recursos importantes, por lo que su eliminación plantea el reto de buscar fuentes alternativas para mantener el equilibrio fiscal.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.