La temporada de declaración de renta para personas naturales en Colombia comenzará el 12 de agosto y se extenderá hasta el 26 de octubre de 2026. La Dian espera recibir cerca de siete millones de declaraciones y recaudar alrededor de 6,1 billones de pesos.

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Este año, cerca de medio millón de personas adicionales deberán declarar por primera vez, impulsadas por el crecimiento de sus ingresos, patrimonio o movimientos financieros.

La obligación de declarar no depende únicamente del salario. También aplica para quienes superen los topes establecidos en patrimonio, ingresos, consumos con tarjeta de crédito, compras, consignaciones o inversiones durante 2025.

Los expertos recuerdan que declarar renta no significa necesariamente pagar impuesto, ya que muchas personas presentan la declaración con saldo a favor o en cero, dependiendo de las retenciones y deducciones aplicables.

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Asimismo, desmienten el mito de que quien declara una vez debe hacerlo para siempre, pues la obligación se revisa cada año según la situación financiera de cada contribuyente.

La Dian recomienda revisar con anticipación la información exógena, organizar los soportes y utilizar herramientas como Ayuda Renta para facilitar el proceso.

Además, aconseja no dejar el trámite para los últimos días, con el fin de evitar sanciones, errores o inconvenientes al presentar la declaración.

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