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Las fechas para declarar renta en 2026 van del 12 de agosto al 26 de octubre. El orden lo definen los dos últimos dígitos de la cédula para la mayoría de las personas naturales.

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La DIAN estima un recaudo cercano a $6,1 billones en esta temporada. Los plazos quedaron fijados en días hábiles, según el Decreto 2229 de 2023: el primer vencimiento cae en el séptimo día hábil de agosto y el último, en el décimo séptimo día hábil de octubre.

El mismo cronograma cobija a las sucesiones ilíquidas y a los contribuyentes residentes en el exterior con obligaciones fiscales en Colombia.

Calendario de la declaración de renta 2026: fechas por NIT o cédula

Calendario tributario para personas naturales 2026. Imagen: DIAN.

¿Quiénes deben declarar renta en 2026?

La DIAN fijó seis criterios frente al año gravable 2025. Basta con cumplir uno para quedar obligado. Los topes se calculan con la UVT de 2025, de $49.799:

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Haber sido responsable del IVA al 31 de diciembre de 2025.

Patrimonio bruto al 31 de diciembre de 2025 superior a 4.500 UVT: $224.096.000.

Ingresos brutos de 2025 iguales o superiores a 1.400 UVT: $69.719.000.

Consumos con tarjeta de crédito en 2025 superiores a 1.400 UVT: $69.719.000.

Compras y consumos totales de 2025 superiores a 1.400 UVT: $69.719.000.

Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras acumuladas en 2025 por más de 1.400 UVT: $69.719.000.

¿Qué pasa si no declara renta dentro del plazo?

Las fechas del calendario corresponden al último día para cumplir con la obligación. La DIAN recomienda presentar la declaración antes del vencimiento para evitar contratiempos que deriven en multas o sanciones.

Destacado: DIAN confirma quiénes deben hacer la declaración de renta en Colombia: estableció límites.

El artículo 641 del Estatuto Tributario fija la sanción por extemporaneidad en 5 % del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retardo, sin que supere el 100 % del impuesto. A eso se suman los intereses de mora sobre los saldos pendientes de pago.

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