Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reaccionó de manera contundente a los recientes comentarios del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien minimizó la relevancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Trump afirmó que este acuerdo comercial aporta más beneficios a México y Canadá que a su propio país, sugiriendo incluso que a Estados Unidos “no le importa” el destino del T-MEC. En una conferencia de prensa, Sheinbaum defendió la importancia estratégica de la relación bilateral, resaltando que México es actualmente el principal comprador de productos estadounidenses.

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La mandataria enfatizó la profunda integración económica entre ambos países. “México es el país que más compra de Estados Unidos”, manifestó Sheinbaum, argumentando que estos lazos comerciales mantienen vigente la relevancia del T-MEC para las dos naciones. Sus declaraciones respondieron directamente a las críticas de Trump, quien ha puesto sobre la mesa la posibilidad de renegociar o revisar ampliamente los términos del tratado, en un contexto en el que el futuro de este acuerdo se encuentra en revisión y negociación.

El gobierno mexicano sostiene que la relación comercial con Estados Unidos es una vía de doble sentido y que cualquier cambio en el T-MEC debe considerar los beneficios que actualmente otorga a ambas economías. Así lo subrayó también Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, quien respaldó la postura de Sheinbaum señalando que México es el “cliente número uno de Estados Unidos”, una afirmación basada en el volumen de productos estadounidenses adquiridos por el país latinoamericano. Ebrard recalcó que la economía de ambas naciones se mantiene fuertemente ligada, y que las negociaciones en curso serán decisivas para definir el marco comercial futuro.

El T-MEC, vigente entre México, Estados Unidos y Canadá, regula el intercambio de bienes y servicios en Norteamérica. Para México, Estados Unidos representa su principal mercado de exportación, mientras que para las empresas estadounidenses, México es un socio clave, tanto como comprador como proveedor en sectores estratégicos como la manufactura, automotores, energía y agricultura. Por eso, la discusión sobre el futuro del acuerdo se mantiene como uno de los temas prioritarios, mientras Trump propone una revisión que favorezca más a Estados Unidos y México insiste en defender las ventajas compartidas por la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la postura de México frente a las declaraciones de Donald Trump sobre el T-MEC?

México, representado por la presidenta Sheinbaum y respaldado por Marcelo Ebrard, considera que el T-MEC es fundamental y reitera que la relación comercial con Estados Unidos es de interdependencia. Según sus declaraciones citadas por El Diario, México es el principal comprador de productos estadounidenses, por lo que cualquier modificación al tratado debería contemplar los beneficios para ambas partes.

¿Por qué es importante el T-MEC para la economía de México y Estados Unidos?

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) regula el comercio y la inversión en la región y es clave porque permite el intercambio fluido de bienes y servicios en sectores esenciales como automóviles, manufacturas y agricultura. Para México, Estados Unidos es el principal mercado de exportación, y México, a su vez, es un cliente estratégico para muchas industrias estadounidenses, según lo señalado por las autoridades mexicanas en el artículo.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.