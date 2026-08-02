Por: VALORA ANALITIK

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Luego de años de desconexión financiera, la relación comercial entre Colombia y Venezuela se prepara para la reactivación de la corresponsalía bancaria internacional a través del sistema Swift con la esperanza de que las primeras transacciones tengan lugar este mismo año.

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Luis Felipe Quintero, presidente de la Cámara Colombo Venezolana, destacó que este avance es posible gracias al levantamiento de sanciones por parte del Departamento de Estado de EE. UU., una decisión que beneficia al Banco Central de Venezuela y a entidades con más del 50 % de capital estatal.

Aunque los códigos Swift ya estaban creados, es necesario reactivarlos mediante protocolos jurídicos, informáticos y de ciberseguridad en los que ya trabaja la banca privada de ambos países.

La habilitación de giros directos eliminará la necesidad de triangular pagos a través de terceros países, lo que Quintero califica como un ‘game changer’ fundamental, pues esta medida permitirá reducción de tiempos y costos y mayor competitividad en las operaciones de comercio exterior al evitar la tercerización.

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También destacó que se habilitarán de forma segura servicios integrales como el envío de remesas, el pago de recursos y la repatriación de utilidades tanto para empresas como para personas naturales.

Respecto a la posibilidad de que las transacciones tengan lugar este año, Quintero se mostró optimista: “Hablo con el deseo. Yo quisiera que fuera muy pronto; esperamos que ocurra este año porque eso va a facilitar el giro de todas las operaciones de inversión y de comercio exterior”.

Un panorama económico optimista

Este fortalecimiento financiero ocurre en un contexto donde se estima que la economía venezolana crezca por encima del promedio de América Latina. Aunque las proyecciones iniciales apuntaban a un 10 %, los ajustes actuales sitúan el crecimiento esperado en un 8 %.

La clave de este impulso reside en la industria de hidrocarburos. Se prevé que la producción de petróleo en Venezuela alcance este año entre 1,2 millones y 1,3 millones de barriles diarios, una cifra superior a los 700.000 u 800.000 barriles producidos el año pasado.

Así mismo, el país busca normalizar su situación ante organismos multilaterales, dado que tiene US$ 5.000 millones retenidos en el Fondo Monetario Internacional debido a las sanciones previas, por mencionar solo un caso.

Vale la pena recordar que la conectividad aérea también muestra signos de recuperación. Avianca anunció una nueva ruta hacia Maracaibo a partir del 15 de agosto, sumándose a los esfuerzos por restablecer plenamente la integración que hace 20 o 25 años funcionaba de manera directa.

Adicionalmente, el gobierno venezolano evalúa cerca de 300 activos estatales (fábricas, maquinaria y edificios) resultado de años de expropiación para posibles asociaciones público-privadas que dinamicen la industria local. La iniciativa fue oficializada en abril de este año mediante la creación de una comisión del alto nivel entre ministros de Estado y representantes del sector privado.

Por ello, más allá de lo financiero, la Cámara Colombo Venezolana lidera una hoja de ruta para optimizar el intercambio comercial en el segundo semestre del año.

Es así que entre el 19 y 21 de agosto se hará una visita técnica a la frontera de Paraguachón para evaluar la operación logística y sugerir mejoras en la eficacia del paso fronterizo.

Además, trabaja con la Cámara de Comercio de Maracaibo en una agenda académica y comercial multisectorial. También organiza una rueda de negocios en Cúcuta los días 14 y 15 de octubre con stands comerciales para bienes y servicios, acompañado de una robusta agenda académica para empresarios.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.