Por: Noticiero 90 minutos

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Los productores de panela del corregimiento de Ceilán, situado en Bugalagrande, avanzan de manera significativa hacia la modernización de su trapiche comunitario gracias al proyecto ‘Valle Panela Más’. De acuerdo con lo reportado por Noticiero 90 Minutos, esta iniciativa tiene como eje principal el fortalecimiento y la tecnificación de la cadena productiva panelera en la región, permitiendo que los pequeños agricultores accedan a mejores herramientas y formación especializada.

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Dentro de la estrategia, la asociación de productores paneleros de Ceilán será beneficiaria de un kit de equipos destinados a optimizar los procesos, el cual incluye trapiche, molino, un motor diésel y utensilios específicos para la elaboración de la panela, como mesas y bateas. Según Enrique Guzmán, representante de la Asociación de Productores Paneleros de Ceilán, este respaldo ayuda a consolidar un esfuerzo colectivo que la comunidad viene adelantando desde hace varios años, resaltando además el impacto positivo de la caña panelera en la generación de empleo para el área.

El proyecto ‘Valle Panela Más’ no solo se limita a la entrega de equipamiento. Los productores también participan en jornadas de formación y capacitación, así como en acompañamiento técnico enfocado en aspectos industriales, buenas prácticas de manufactura y estrategias de mercadeo. Freddy Herrera, secretario encargado de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Valle, visitó recientemente el territorio y destacó que “las comunidades están poniendo en práctica los conocimientos adquiridos para mejorar la producción, reducir pérdidas y fortalecer la calidad del producto.” Esto, en palabras del funcionario, se traduce en mayores oportunidades comerciales, aumento de ingresos para las familias y fortalecimiento de un campo vallecaucano más competitivo.

Por otra parte, el programa fortalece los tres eslabones más importantes de la cadena panelera: el cultivo de la caña, el mejoramiento de los trapiches y la comercialización de la panela. Álvaro Hernán Quintero, coordinador de Fedepanela, destacó que parte del enfoque también es mejorar los empaques, asegurar el cumplimiento de normativas de calidad y facilitar la llegada a nuevos mercados. Actualmente, la iniciativa beneficia a 15 asociaciones paneleras, 249 familias y 15 trapiches comunitarios distribuidos por varios municipios del Valle del Cauca. De este modo, el programa fomenta la modernización productiva y contribuye al dinamismo de la economía rural y la generación de empleo.

¿Cómo beneficia el proyecto ‘Valle Panela Más’ a los productores de panela en el Valle del Cauca?

El programa proporciona equipos modernos, formación técnica y acompañamiento industrial, beneficiando a 15 asociaciones paneleras, 249 familias y 15 trapiches. Esto facilita una producción más eficiente, mejora la calidad del producto y abre nuevas oportunidades en el mercado.

¿Qué se entiende por trapiche en el contexto de la producción de panela?

En este contexto, un trapiche es el equipo o instalación donde se extrae el jugo de la caña de azúcar para posteriormente procesarlo y elaborar panela. Es una pieza fundamental en la cadena productiva panelera de Ceilán y otras comunidades rurales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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