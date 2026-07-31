Así como un centro comercial sorprendió en Bogotá, el propietario de otros en el país puso las cartas sobre la mesa con un negocio gigante que abre puertas en diferentes ciudades.

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Mallplaza anunció la firma de un acuerdo vinculante con el fondo inmobiliario Pactia para la adquisición de ocho centros comerciales Gran Plaza en Colombia.

La compra contempla activos que el año pasado representaron un flujo de visitantes de cerca de 57 millones y un Ingreso Operacional Neto (NOI) en los últimos 12 meses en torno a $ 111 mil millones (aproximadamente $ 35,4 millones de dólares).

El valor de la transacción (sujeta a ajustes de precio habituales para este tipo de operaciones) asciende a $ 1’177.806.418.253 (aproximadamente a $ 376 millones de dólares) y, al materializarse, se convertirá en una de las más relevantes realizada en la industria de centros comerciales de ese país, tanto por número de activos como por Área Bruta Arrendable (GLA).

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“Crecer es parte del ADN de Mallplaza y con esa premisa buscamos oportunidades estratégicas que nos permitan robustecer nuestra posición como principal plataforma en la Región Andina. Estamos muy orgullosos de este acuerdo con Pactia pues representa una señal de confianza hacia lo que hoy es Mallplaza y nos proyecta hacia el futuro con 45 activos estratégicos en la Región Andina, 13 de los cuales estarán en Colombia”, explicó Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza.

Estos espacios se suman a los cinco centros urbanos que Mallplaza ya tiene en Colombia (Mallplaza NQS en Bogotá, Mallplaza Cali, Mallplaza Cartagena, Mallplaza Manizales y Mallplaza Buenavista en Barranquilla)

Los nuevos centros comerciales aportarán 180.000 metros cuadrados de GLA, alcanzando una superficie total de más de 460.000 metros cuadrados de GLA en el país cafetero y más de 2,5 millones de metros cuadrados de GLA a nivel regional, con lo que Colombia pasará a representar 18,4 % del total de Área Bruta arrendable de la compañía.

“Colombia es y seguirá siendo un mercado muy atractivo para la compañía. Hoy apostamos por consolidar nuestra presencia en este país, ofreciendo una propuesta robusta, atractiva y centrada en las personas. Seguimos evolucionando junto a las ciudades, con la convicción de contribuir al desarrollo económico, urbano y social de estas comunidades”, agregó Pulido.

Los ocho nuevos activos permitirán a Mallplaza tener presencia en cinco nuevas ciudades, además de sumar tres nuevos activos en la capital Bogotá, lo que incrementará la zona de influencia de la compañía a cerca de 3,6 millones de colombianos.

“Colombia es parte de la historia de Mallplaza desde 2012 y, desde entonces, siempre hemos buscado crecer con una propuesta de valor variada y robusta bajo el sello Mallplaza que transforma centros de conveniencia en espacios de experiencia y encuentro entre las personas. Llevaremos una propuesta de valor ganadora al visitante colombiano, manteniendo la esencia de cada una de las ciudades a las que llegaremos”, agregó Rafael Villamizar, gerente División Colombia Mallplaza.

El cierre definitivo de la transacción de centros comerciales está sujeto a la finalización de requisitos previos usuales para este tipo de operaciones y a la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio.

¿Quién es el dueño de Mallplaza?

La reconocida cadena de centros comerciales Mallplaza pertenece formalmente a la sociedad anónima Plaza S.A., una compañía chilena dedicada a la gestión inmobiliaria.

El conglomerado comercial e industrial Falabella ejerce el control mayoritario de la empresa operadora, poseyendo más del cincuenta por ciento de sus acciones.

Junto a Falabella, influyentes familias empresarias del país austral, como los grupos Fürst y Müller, mantienen importantes participaciones minoritarias en el capital accionario.

La corporación inició sus actividades comerciales en el territorio chileno durante 1990, inaugurando su primer centro comercial en la comuna de La Florida.

A través de más de tres décadas de trayectoria, la marca aceleró su expansión internacional, inaugurando modernos complejos en Chile, Perú y Colombia.

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