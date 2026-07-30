En medio de decisiones en el mundo de los negocios, la medida de un reconocido medio de comunicación en el ‘retail’ sorprende a propios y extraños de cara al futuro a nivel regional.

Sigue a PULZO en Discover

El portal América Malls & Retail, destacado por información empresarial en América Latina, anunció que desde el primero de agosto no seguirá su operación como medio digital.

“Después de años de informar, analizar e inspirar a la industria del ‘retail’ y los centros comerciales en América Latina y España, ha llegado el momento de cerrar un importante capítulo en la historia de América Malls & Retail”, indicó en un comunicado.

Lo cierto es que la organización señaló que su determinación como espacio de comunicación abre el espacio a lo que calificó como una “nueva etapa” que se va a enfocar en la consultoría y el apoyo a directorios de empresas.

Lee También

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros lectores, seguidores, expertos de opinión, colaboradores, empresas y líderes que, durante estos años, hicieron posible este proyecto. Gracias a su confianza y permanente apoyo, América Malls & Retail logró consolidarse como el principal medio digital especializado en ‘retail’ y centros comerciales de la región, convirtiéndose en un referente para miles de profesionales y ejecutivos en Latinoamérica”, indicó.

El medio de comunicación se catapultó como un especialista en el sector ‘retail’ y de centros comerciales al replicar información de Argentina

Centroamérica, Chile, Colombia, España, México, Perú y Estados Unidos, como principales focos de sus seguimientos.

De hecho, el nuevo camino como consultores tendrá a un equipo con presencia en Chile, Colombia y México para esta labor en la que se enfocará luego del anunciado cierre del sitio web.

“Creemos firmemente que todas las organizaciones tienen ciclos y que saber evolucionar es parte de su crecimiento. Hoy iniciamos una nueva etapa con la convicción de que podemos generar un impacto aún mayor, poniendo nuestra experiencia, conocimiento y red de contactos al servicio de empresas y directorios que buscan fortalecer su estrategia, acelerar su crecimiento y enfrentar con éxito los desafíos del futuro”, afirmó en un comunicado.

El portal América Malls & Retail, que expresó su agradecimiento general, lleva al aire aproximadamente 15 años. La plataforma se fundó en 2011, según su perfil corporativo en LinkedIn.

Ese tiempo lo ubica como uno de los medios digitales con mayor trayectoria en el ecosistema ‘retail’ de la región, con una oferta de noticias, análisis y estudios orientados a ejecutivos y profesionales del sector.

“No es un adiós. Es la evolución natural de un proyecto que seguirá comprometido con aportar valor, ahora desde una nueva perspectiva”, sentenció el texto firmado por Willem F. Schol, presidente de América Malls & Retail.

Así se sella un legado como medio de comunicación para el periodismo empresarial enfocado en una de las áreas que hace seguimiento a los supermercados, conglomerados y centros comerciales de América Latina, con especial interés en Colombia, desde hace más de una década.

¿Quién es el dueño de América Malls & Retail?

El portal América Malls & Retail fue fundado por Willem F. Schol, quien figura como su fundador y presidente en perfiles profesionales y en la descripción corporativa de la plataforma.

La empresa está registrada como una compañía pública fundada en 2011, con sede en Santiago de Chile. Su dirección corporativa aparece en Huerfanos 1044, oficina 74, en la comuna de Santiago.

Nathalie Schol también aparece vinculada al proyecto como fundadora y directora senior de marketing en algunos perfiles, lo que sugiere una estructura de liderazgo compartida en los inicios.

Así, el dueño y fundador de América Malls & Retail es Willem F. Schol, con participación de Nathalie Schol en roles directivos y de marketing desde la fundación en 2011.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.