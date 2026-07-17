Red + Noticias, el canal de Claro TV, informó este viernes que Hassan Nassar es el nuevo presentador del espacio prime time de ese medio en las noches.

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Su participación en el espacio informativo se dará en la emisión central de Red+ Noticias, de lunes a viernes a las 7:00 p.m. junto con la presentadora Paula García y el analista Mauricio Reina.

“Esta nueva etapa de Red+ refleja nuestra intención de seguir innovando, incorporar nuevas voces y formatos, y consolidarnos como una plataforma de contenidos cada vez más cercana y relevante para los colombianos”, señaló Daniel Rojas, director de Claro media, en un comunicado enviado a medios.

Nassar ha pasado por importantes salas de redacción medios como RCN, Cablenoticias y NTN24, La FM, RCN Radio y participando en mesas de opinión como la de La W.

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Hassan Nassar y su experiencia en el medios de comunicación y en el sector público

Su perfil de analista punzante se trasladó con fuerza a las redes sociales, especialmente a X (antes Twitter), donde se convirtió hace varios años en un crítico de la administración de Juan Manuel Santos y del proceso de paz. Esta visibilidad digital, sumada a su experiencia en la producción de contenidos informativos, llamó la atención del expresidente Iván Duque Márquez, quien a finales de 2019 lo eligió para dar un giro radical a su estrategia de difusión gubernamental.

En enero de 2020, Nassar asumió formalmente como Consejero Presidencial para las Comunicaciones de la República. Desde este cargo, tuvo la tarea de articular los mensajes del expresidente Duque durante uno de los periodos más desafiantes de la historia reciente de Colombia, marcado por la pandemia del COVID-19 y las intensas jornadas de protesta social del paro nacional. Su enfoque estuvo orientado a hacer mayor pedagogía de las políticas estatales y a defender el cumplimiento de la agenda del gobierno de turno.

(Vea también: Nassar criticó consejo de ministros de Petro y lo rebajó a conversación en “tienda de barrio”)

Su paso por lo público no estuvo exento de controversias. Opositores y usuarios digitales le recordaron con frecuencia sus antiguas posturas como periodista independiente, señalando la brecha existente entre la crítica desde el sector privado y la defensa institucional desde el gobierno.

Tras culminar el mandato de Iván Duque en agosto de 2022, Nassar cerró su ciclo en el ejecutivo. Fiel a su naturaleza comunicativa, el bogotano ha continuado vigente en la escena pública, combinando el debate en entornos digitales con nuevas aspiraciones en la escena política y la consultoría estratégica.

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