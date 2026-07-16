En medio de escándalos que se han hecho virales, la Fiscalía General de la Nación programó para el jueves 23 de julio próximo la audiencia de imputación de cargos contra el cantante Jorge Iván ‘Churo’ Díaz, reconocido ídolo vallenato.

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Según información replicada por Olímpica Stereo y el diario El Heraldo, al artista vallenato le imputarán el delito de acto sexual con menor de 14 años por la presunta agresión contra una menor.

La Fiscalía pedirá de manera formal la medida de aseguramiento ante el Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar.

Trascendió que la víctima de este grave abuso habría sido una de las hijas de Beatriz Isabel Castro Pérez, expareja del procesado.

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Los hechos bajo investigación ocurrieron presuntamente mientras la menor de edad permanecía bajo el cuidado directo del intérprete de música vallenata.

En ese momento, el cantante ‘Churo’ Díaz enfrentaba otro proceso penal paralelo, conocido públicamente como ‘Costa Azul’, por estafa y enriquecimiento ilícito.

El ente acusador solicitaba condenar a Díaz señalando que recibió recursos millonarios de las estafas promovidas supuestamente desde la firma Costa Azul S.A.S.

Según la investigación, esos dineros ilícitos sirvieron para financiar su carrera artística y adquirir valiosos bienes como ganado, inmuebles y vehículos de alta gama.

La próxima audiencia judicial del 23 de julio definirá si el polémico cantante afrontará el juicio penal bajo medida de aseguramiento carcelaria, en un caso que no pasa desapercibido ante la opinión pública.

De hecho, expertos consultados en Olímpica Stereo reconocieron que la investigación está marcada por el tiempo que ha pasado desde que presuntamente se presentó la agresión.

¿Quién es ‘Churo’ Díaz?

Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido en la industria de la música como ‘Churo’ Díaz, es un destacado cantante colombiano de vallenato. Nació el 29 de mayo de 1983 en el municipio de Urumita, ubicado en el departamento de La Guajira.

El artista heredó la vena musical de su padre, el reconocido y desaparecido cantautor vallenato Adaníes Díaz. El intérprete es ampliamente reconocido como uno de los líderes vocales de la generación denominada ‘La Nueva Ola del Vallenato’. Sus fieles seguidores se autodenominan popularmente en las redes sociales y conciertos como ‘Churistas’.

A lo largo de sus más de 20 años de exitosa trayectoria profesional, ha consolidado su marca musical en el país. Ha trabajado en colaboración con destacados acordeoneros del género como Iván Zuleta, Lucas Dangond y Elías Mendoza.

Su producción artística cuenta con múltiples reconocimientos, incluyendo un galardón del Congo de Oro obtenido en el año 2014. Ha recibido certificaciones de Disco de Oro y Disco de Platino por el alto volumen de sus ventas físicas y digitales. En mayo de 2026, el cantante ratificó su vigencia musical con el lanzamiento de su álbum de estudio titulado ‘El Pluma Blanca’.

Aparte de su reconocida trayectoria sobre los escenarios, el artista es primo paterno del famoso futbolista de la selección colombiana Luis Díaz.

En el plano personal, su nombre ha estado vinculado a sonados procesos judiciales en el territorio colombiano. Enfrentó acusaciones en el pasado relacionadas con presunta estafa y enriquecimiento ilícito en un caso denominado ‘Costa Azul’. Adicionalmente, afronta un requerimiento de la Fiscalía General de la Nación para responder en audiencias judiciales por presunto abuso íntimo de una menor de edad.

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