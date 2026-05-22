Bogotá se prepara para recibir uno de los festivales de música popular y vallenata más ambiciosos del año. Los principales empresarios del espectáculo en el país confirmaron la realización del concierto “Juntos de Nuevo – Misión Campín”, un evento que congregará en un solo escenario a las voces más emblemáticas y nostálgicas del vallenato romántico.

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El concierto se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre de 2026 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín , escenario que abrirá sus puertas para un festival que promete convocar a miles de seguidores de este género musical.

La organización del evento, a cargo de Diomar García Eventos, RCely y Stage Eventos , reveló el cartel oficial de leyendas que harán parte de la jornada musical. La nómina está integrada por:

Jean Carlos Centeno

Nelson Velásquez

Hebert Vargas

Binomio de Oro

Álex Martínez

Miguel Morales

Daniel Calderón

Amín Martínez

Álex Manga

Cada uno de los artistas llegará a la capital con sus repertorios completos y los grandes éxitos que consolidaron la era dorada del vallenato sentimental en Colombia y Latinoamérica.

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Para los interesados en asistir a este masivo encuentro musical, las directivas del evento informaron que las entradas estarán disponibles al público a partir del próximo martes 26 de mayo de 2026, desde las 10:00 a. m., a través del canal oficial de Tuboleta.com.

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