Morat sigue rompiendo las barreras del pop/rock en español y esta vez lo hace con una movida que pocos esperaban: una colaboración con la estrella vallenata Silvestre Dangond. El sencillo, titulado ‘Lo poco que yo quiero’, se aleja de los sonidos tradicionales de ambos para explorar una balada intensa que narra la desesperación de un desamor no correspondido.

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La canción, producida por el equipo de confianza de la banda (Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Juan Pablo Isaza), mantiene la esencia melódica de Morat, pero se apoya en una ejecución vocal mucho más visceral por parte de Silvestre, quien deja de lado su estilo fiestero para entrar en un terreno de confesión y melancolía. “Lo poco que yo quiero es que me quieras”, reza el coro que ya promete convertirse en un himno de despecho para ambas fanaticadas.

El estreno vino acompañado de un videoclip cinematográfico grabado en el bar Medium Cool de Miami, bajo la dirección de Charlie Nelson. La historia muestra a un hombre abandonado justo antes de pedir matrimonio, una narrativa que encaja con el nuevo concepto visual de su álbum ‘Ya es mañana – Parte 2’.

Pero el éxito de Morat no se limita a los estudios de grabación. Este lanzamiento llega en medio de una racha imparable para la agrupación, que recientemente brilló en el festival Coachella 2026 y que ahora se prepara para el Mundial de la FIFA 2026 como embajadores de marcas internacionales. De hecho, la banda ya protagonizó un evento masivo en el Estadio El Campín junto a Radamel Falcao García, fusionando el fútbol y la música antes de la cita mundialista.

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Para sus seguidores en la capital, la noticia llega con un respaldo masivo en taquilla. Como parte de su gira mundial, Morat logró un récord histórico de seis fechas totalmente agotadas en el Movistar Arena de Bogotá, programadas para los fines de semana del 14 y 21 de agosto. Con este ‘sold out’ absoluto, la banda confirma que, pese a los años de trayectoria, su conexión con el público colombiano está más fuerte que nunca.

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