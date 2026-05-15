La memoria del cantante Yeison Jiménez volvió a conmover a la industria musical durante la más reciente edición de los Premios Nuestra Tierra 2026. En medio de la ceremonia, el artista fue recordado tras recibir el reconocimiento a Mejor Canción Popular, galardón que obtuvo junto al cantante Luis Alfonso.

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El premio fue recibido por Sonia Restrepo, esposa del intérprete, quien subió al escenario en medio de aplausos y dedicó un mensaje cargado de nostalgia y agradecimiento para los seguidores del artista, conocidos como los “Jimenistas de Corazón”.

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Durante su intervención, también destacó el legado que dejó el cantante dentro de la música regional colombiana y la manera en que transformó el género popular con sus letras y estilo musical.

“Me siento muy orgullosa de un ser humano que luchó, que siempre creyó en sus sueños, que dignificó la música regional colombiana antes llamada popular, que la llenó de amor”, afirmó.

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Luis Alfonso dedicó el premio a Yeison Jiménez y a las víctimas del accidente

El homenaje también estuvo acompañado por las palabras de Luis Alfonso, quien compartió la canción ganadora con Yeison Jiménez y recordó a las seis personas que murieron en el accidente aéreo ocurrido en Boyacá el pasado 10 de enero de 2026.

“Hoy queremos dedicar ese premio a Yeison Jiménez y a todo su crew que nos escuchan hoy desde el cielo”, expresó el cantante durante la ceremonia.

El artista aprovechó el momento para enviar un mensaje sobre la importancia de valorar la vida y compartir tiempo con los seres queridos.

“La vida es una sola, hay que vivirla porque es prestada”, dijo frente a los asistentes.

Antes de finalizar su discurso, Luis Alfonso se dirigió directamente a Sonia Restrepo para brindarle palabras de apoyo tras la pérdida del cantante. “Ánimo, que ya tiene un angelito más cuidándola en el cielo”, manifestó.

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Luego del fallecimiento de Yeison Jiménez, el tema ganador comenzó a viralizarse en plataformas digitales y redes sociales. Miles de seguidores compartieron fragmentos de la canción, videos de conciertos y mensajes recordando la trayectoria del artista.

El significado de la letra cobró aún más fuerza tras la tragedia aérea, lo que impulsó nuevamente las reproducciones del tema y su regreso a listados musicales en plataformas de ‘streaming’.

Así ocurrió el accidente en el que murió Yeison Jiménez

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero de 2026 cuando viajaba en una avioneta rumbo a Medellín para cumplir con una presentación en Marinilla, Antioquia. El accidente ocurrió en el sector de Romita, entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá.

En el hecho murieron las seis personas que iban a bordo de la aeronave: el piloto Hernando Torres y los integrantes de su equipo de trabajo Óscar Marín, Juan Manuel Rodríguez, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Desde entonces, diferentes homenajes se han realizado en varias ciudades del país para recordar al cantante, considerado una de las figuras más importantes de la música popular colombiana.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos