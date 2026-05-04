El programa ‘Expediente Final’ dedicó su emisión del domingo 3 de mayo a reconstruir la vida y trayectoria de Yeison Jiménez, cuya muerte el pasado 10 de enero en un accidente de avioneta en Paipa conmocionó al país.

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En el siniestro también fallecieron Hernando Torres, piloto de la aeronave; Óscar Marín, mánager del artista; Wisman Mora, fotógrafo; Juan Manuel Rodríguez, productor visual; y Jefferson Osorio, integrante de su equipo de trabajo, según se recordó en el especial televisivo.

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El capítulo destacó aspectos poco conocidos de la vida personal del cantante, entre ellos su carácter reservado y su círculo cercano limitado. Sin embargo, se hizo énfasis en la relación que construyó desde sus inicios con Jhon Alex Castaño, así como su buena sintonía con Pipe Bueno, dos figuras relevantes del género popular en Colombia.

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Uno de los momentos más comentados del programa fue la despedida del artista en el Movistar Arena, donde se llevó a cabo un homenaje multitudinario que generó opiniones divididas.

Durante la emisión, Lina y Sonia, participantes del programa, señalaron que algunos actos resultaron incómodos:

“Cuando se subieron, se me hizo incómodo. Movieron mucho los ataúdes, pero siento que de pronto se dejaron llevar por la emoción”, afirmaron.

Por su parte, Sonia Restrepo añadió una reflexión sobre las reacciones del público y allegados: “Dios sabe qué hay en el corazón de cada quien, quién actúa por amor, cariño o gratitud… y quién no”.

La madre del cantante también intervino para matizar el debate, reconociendo la diversidad de percepciones frente al homenaje: “Para algunos no tuvo sentido o no estuvo bien, y otros se sintieron bien haciendo el homenaje”.

Adicionalmente, mencionaron que luego de la muerte del cantante varios artistas se alejaron lo que les ha causado sorpresa: “Uno no los ve en una misa”.

El especial también abordó uno de los episodios más complejos en la vida del artista: la crisis económica que enfrentó durante la pandemia. Según los testimonios recogidos por el programa, Jiménez tuvo que iniciar de nuevo, acudir a instancias judiciales, presentar denuncias y reunir pruebas para defender su trabajo y patrimonio.

Entre los proyectos que no alcanzó a concretar, el programa reveló que el cantante planeaba expandir su carrera hacia mercados internacionales como México y Estados Unidos. Una meta que, según Sonia Restrepo, reflejaba su ambición artística y deseo de crecimiento.

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El capítulo recordó además una de sus frases más representativas en los inicios de su carrera: “Lo único que tengo que perder es mi juventud”, expresión que, de acuerdo con su entorno cercano, resumía su determinación por abrirse camino en la música.

El especial de ‘Expediente Final’ no solo reconstruyó los hechos alrededor de su muerte, sino que también dejó al descubierto las luces y sombras de un artista que, pese a las dificultades, logró consolidar una carrera que hoy permanece en la memoria de sus seguidores.

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