En medio de las revelaciones sobre la farándula en Colombia, la esposa e Yeison Jiménez soltó una información muy personal sobre su vida antes de conocerse con el artista caldense.

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Sonia Restrepo recordó en ‘Se dice de mí’ un episodio clave en su adolescencia en el que se conoció con el padre de su hija mayor, hombre con el que tuvo un romance antes de su relación con el cantante. Eso sucedió cuando ella tenía 14 años.

“Lo conozco porque era el niño que a todas las niñas les gustaba”, aseguróla viuda del artista, que reconoció que no estaba en sus planes entablar una relación y por eso se vio sorprendida.

Lo cierto es que a los 15 años quedó embarazada del joven del que era novia, quien además rechazó la responsabilidad de su paternidad. Así, el escenario fue complicado en su juventud.

“Fue un momento demasiado difícil porque el tema del embarazo a esa edad era un tabú demasiado fuerte. Era un tema muy criticado y yo me lleno de miedo y de temor y yo no sabía qué hacer”, revivió.

Así, lejos del hombre que la enamoró antes que Yeison Jiménez, Restrepo relató cómo fue la situación de sus primeros episodios en la maternidad juvenil.

“Se lo conté a mi prima y a mi mejor amiga. Yo estaba tan atemorizada que oculté mi embarazo hasta los 6 meses”, aseguró sobre la bebé, que luego se convirtió parte de la familia con el artista.

¿Cuántos hijos tuvo Yeison Jiménez?

El cantante de música popular Yeison Jiménez, quien falleció trágicamente a inicios de 2026, conformó un hogar sólido junto a su esposa Sonia Restrepo, con quien crio a tres hijos en total.

Para el artista, la familia siempre fue su mayor refugio frente a la fama. Su descendencia se compone de una hija mayor, a quien amó como propia, y dos hijos biológicos nacidos durante sus más de diez años de matrimonio.

Camila Jiménez es la hija mayor del núcleo familiar. Aunque no era su hija biológica, Yeison la adoptó legalmente y la crio desde que ella tenía apenas dos años de edad, brindándole siempre el trato y el amor de un padre.

Thaliana Jiménez es la segunda hija y la primera biológica de la pareja. Su nacimiento marcó una etapa de madurez para el cantante, quien frecuentemente expresaba en sus redes sociales el orgullo y la alegría que ella traía a su vida.

Santiago Jiménez es el hijo menor y el único varón del artista. Santiago nació en julio de 2024, completando así el hogar de los Jiménez Restrepo. El pequeño fue recibido con gran entusiasmo por los seguidores del intérprete de ‘El Aventurero’.

¿Quién es Sonia Restrepo?

Sonia Restrepo fue la pareja del cantante Yeison Jiménez durante más de 12 años, convirtiéndose en el pilar fundamental de su vida y carrera profesional. Aunque siempre prefirió mantener un perfil bajo, su lealtad la consolidó como su compañera incondicional.

La pareja se conoció en un concierto en Manizales cuando ella tenía 18 años y el artista apenas iniciaba su camino en la música popular. Desde ese momento, Sonia fue testigo de los sacrificios y el ascenso meteórico de Jiménez hacia el éxito.

A diferencia de otras figuras públicas, Restrepo eligió alejarse de los reflectores para dedicarse al hogar y a la administración de los asuntos cotidianos de la familia. Esta discreción fue una decisión compartida para proteger la intimidad de sus tres hijos.

El hogar de Sonia y Yeison estaba conformado por Camila, hija mayor de Sonia a quien el cantante adoptó; Thaliana, su primera hija biológica; y el pequeño Santiago, nacido en el año 2024, poco antes de la partida del artista.

Luego del trágico accidente aéreo que acabó con la vida de Yeison Jiménez en enero de 2026, Sonia ha enfrentado el duelo mientras protege el legado de su esposo. Recientemente, la esposa de Yeison Jiménez denunció públicamente ser víctima de acoso y difamación en redes sociales.

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