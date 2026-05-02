La reconocida actriz colombiana María Angélica Mallarino, hermana de los actores Víctor Mallarino y Helena Mallarino, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras sufrir una grave afectación en su memoria que cambió por completo su cotidianidad y su carrera artística.

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La situación fue revelada en La Red, donde su esposo, Guillermo García, explicó el complejo proceso médico y emocional que han enfrentado durante los últimos tres años, aunque todo tiene un origen hace 12 años, cuando ella comenzó a tener problemas por el fallecimiento de su hermano mayor. Además, todo se intensificó cuando sus hermanos se enfermaron.

Su pareja contó que la actriz sufrió una fuerte crisis de ansiedad como consecuencia de las dificultades laborales y personales. Todo esto incrementó su nivel de angustia, por lo que inició tratamiento psiquiátrico.

Durante cerca de seis meses presentó serias fallas cognitivas y apenas podía recordar hechos recientes. Incluso se llegó a sospechar de Alzheimer, diagnóstico que posteriormente fue descartado por especialistas, quienes confirmaron que su condición era reversible.

Tras un año de tratamiento intensivo, reducción gradual de medicamentos y sesiones constantes de psicoterapia, la actriz logró recuperar sus recuerdos.

“Todas las semanas había psicoterapia, haciéndole ejercicios y haciéndole cosas para que ella recuperara también la memoria, recuperara su gusto por la naturaleza, su gusto por la música, su gusto por la guitarra, su gusto por la cantada, y se fue haciendo poco a poco. Y ahí vamos, en este momento vamos en eso. Tenemos la memoria recuperada, ella ya se acuerda absolutamente de todo”, aseguró su esposo. Sin embargo, la recuperación emocional continúa siendo el mayor reto.

Aunque la memoria volvió, el proceso actual consiste en reconstruir su estado anímico y recuperar habilidades artísticas que antes realizaba con naturalidad.

Escuchar música o pensar en cantar puede generarle nostalgia, pues debe reaprender lentamente aquello que marcó su vida profesional.

¿Quién es María Angélica Mallarino?

Aunque muchos la recuerdan por producciones televisivas como ‘Escobar, el patrón del mal’, ‘Retratos’, ‘Tres milagros’, ‘El precio del silencio’, ‘Aquí no hay quién viva’ y ‘La estrella de las Baum’, el verdadero sello profesional de María Angélica Mallarino ha estado en el teatro musical y la formación artística de niños y adolescentes.

Fue presentadora de formatos infantiles como ‘Imagínate’ y ‘Pequeños Gigantes’, además de crear el proyecto pedagógico ‘Los Monachos’, iniciativa con la que impartió talleres de teatro musical y realizó giras formativas, impactando a generaciones de jóvenes artistas en Colombia.

Precisamente esos antiguos alumnos son hoy quienes lideran una campaña para ayudarla.

En redes sociales comenzó a circular una pieza titulada ‘Hoy Colombia se une por La Mona’, con la que se busca recaudar 60 millones de pesos necesarios para financiar el nuevo tratamiento médico que requiere la actriz.

Según confirmó Guillermo García, la iniciativa nació de los propios “Monachos”, jóvenes que crecieron artísticamente bajo su guía y que decidieron devolverle parte del cariño recibido. Aquí está el link para apoyarla.

El tratamiento incluye medicamentos especializados, terapias y acompañamiento psiquiátrico continuo, costos que hasta ahora habían sido asumidos casi en su totalidad por su esposo, representando una fuerte carga económica.

Hoy, María Angélica Mallarino continúa luchando con el respaldo de su familia, sus estudiantes y cientos de colombianos que buscan que ‘La Mona’ vuelva a brillar sobre los escenarios.

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