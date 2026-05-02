A diferencia de los rumores sobre la vida personal de la farándula colombiana, una de las grandes figuras de la televisión a nivel nacional soltó una revelación de manera muy espontánea.

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José Ordóñez estuvo como invitado del periodista Andrés López en el formato de ‘Mi banda sonora’ en Caracol Radio, durante la emisión del sábado 2 de mayo de 2026, día en el que tiró un ‘bombazo’ casi que inesperado.

¿Dónde vive José Ordóñez?

El comediante santandereano contó que vive en una finca en Floridablanca, cerca de Bucaramanga (Santander), lo que le permite ver el paisaje de la ciudad con plena tranquilidad. Lo cierto es que eso lo llevó a contar una decisión que era íntima hasta ahora.

“Espero que cuando suba las fotos la gente se inspire porque ese es el futuro que nos espera. Cada persona debe comprarse al menos un pedacito de tierra para tener gallinitas, sembrar y disfrutar porque es una muy buena manera de retirarse”, afirmó.

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Allí, la reacción de Andrés López en medio de la conversación fue inmediata para replicarle ante la última frase del veterano humorista al entenderlo como una especie de revelación.

“Uy, no me asuste, cómo que retirarse. ¿Se va a retirar ya o qué?”, preguntó el comunicador, a lo que José Ordóñez anunció su pronto retiro: “Sí, te voy a dar de una vez la fecha anticipada y es en 2027”.

En ese momento, el asombro fue evidente luego de lo que suele ser una dura decisión sobre el final de una extensa carrera en la que sobresalió con varios récords mundiales. “No le puedo creer”, reconoció el comunicador.

Ordóñez explicó las razones detrás de esa determinación que tiene todo un trasfondo, con detalles que ofreció en medio de ese espacio de conversación en pleno programa de Caracol Radio.

“Nos quedan faltando unos 18 meses para retirarnos. Lo hemos decidido desde hace rato. Cuando cumpla 40 años como profesional de la comedia me voy a retirar y voy a disfrutar de mi jubilación, mi finca y mi relación con mi esposa”, remató el santandereano.

Incluso, el artista contó que tendrá también la posibilidad de visitar en el extranjero a sus nieto, ubicados actualmente en Estados Unidos.

¿Quién es José Ordóñez?

José Bernardo Ordóñez López, nacido el 28 de febrero de 1968, es un reconocido humorista, actor, libretista y pastor cristiano colombiano. Originario de Bucaramanga, Santander, ha consolidado una trayectoria artística de casi cuatro décadas en el entretenimiento nacional.

Su fama creció exponencialmente en la década de los noventa gracias a su programa de televisión ‘Ordóñese de la Risa’. En este espacio, José Ordóñez dio vida a personajes icónicos que hoy forman parte de la cultura popular, como Benito, Pablo Remalas y Celio.

Más allá de la pantalla, Ordóñez es mundialmente famoso por sus hazañas de resistencia mental y física. A lo largo de su carrera, ha establecido al menos ocho récords mundiales contando chistes de forma ininterrumpida durante maratones que han superado las 80 horas.

El comediante comenzó su camino profesional tras ganar el concurso de cuenta chistes del programa “Sábados Felices” en 1988. Este triunfo le abrió las puertas de los medios de comunicación, donde trabajó como libretista en cadenas radiales antes de dirigir sus propios proyectos.

A mediados de la década de los 2000, Ordóñez dio un giro a su vida personal al convertirse al cristianismo. Desde entonces, integra su talento humorístico con mensajes de valores familiares y fe, recorriendo el mundo como conferencista y pastor.

Recientemente, el humorista anunció en el programa “Mi banda sonora” de Caracol Radio su intención de retirarse definitivamente de la comedia en el año 2027. Esta decisión coincidirá con la celebración de sus cuarenta años de exitosa vida profesional.

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